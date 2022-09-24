Bakan Çavuşoğlu: 'Türkiye güçlü bir NATO müttefiki ve ittifaka en büyük katkı sağlayan ülkelerden biri'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde Dış İlişkiler Konseyi tarafından düzenlenen Türk-Amerikan ilişkileri konulu toplantıda konuştu.

Çavuşoğlu, bazı ülkelerin bu durumu bir meydan okumak olarak gördüğünü belirterek, "Bazı AB üyeleri Türkiye'yi Balkanlarda Rusya ve Çin ile birlikte rakip olarak görüyor. Türkiye'nin bölgede Avrupa ve Atlantik entegrasyonunun önde gelen destekçileri arasında yer almasına rağmen böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu yaklaşımda açık bir vizyon eksikliği var. Dar çıkarlar sebebiyle ön yargılar devreye giriyor. Bu istikrarsız ortamda rakip aktörlerle ilişkilerimiz devreye giriyor. Türkiye güçlü bir NATO müttefiki ve ittifaka en büyük katkı sağlayan ülkelerden biri. Ancak kritik konularda çeşitli aktörlerle konuşabilmemiz gerekiyor. Bölgemizde değişen dinamiklere ayak uydurmaya çalışıyoruz. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Mısır ve Ermenistan ile normalleşme süreçlerimiz bunun örnekleri" dedi.

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