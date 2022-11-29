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Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-İsveç-Finlandiya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-İsveç-Finlandiya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-İsveç-Finlandiya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bükreş'te Türkiye-İsveç-Finlandiya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Romanya'nın başkenti Bükreş'te temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, temasları kapsamında Türkiye-İsveç-Finlandiya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı. Görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik Haziran ayında Madrid'de imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımlar değerlendirildi. Çavuşoğlu, görüşmede Türkiye'nin beklentilerini vurguladı.

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