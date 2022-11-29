Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-İsveç-Finlandiya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Romanya'nın başkenti Bükreş'te temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, temasları kapsamında Türkiye-İsveç-Finlandiya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı. Görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik Haziran ayında Madrid'de imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımlar değerlendirildi. Çavuşoğlu, görüşmede Türkiye'nin beklentilerini vurguladı.
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.