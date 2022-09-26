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Bakan Çavuşoğlu Türkiye-Japonya İş Konseyi Eşbaşkanı Mitsuoka ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu Türkiye-Japonya İş Konseyi Eşbaşkanı Mitsuoka ile bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu Türkiye-Japonya İş Konseyi Eşbaşkanı Mitsuoka ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya temasları kapsamında Türkiye-Japonya İş Konseyi Eşbaşkanı Tsugio Mitsuoka ile bir araya geldi.

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe için yarın yapılacak resmi cenaze törenine katılmak üzere Japonya'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Japonya Ulusal Basın Kulübünde düzenlediği basın toplantısının ardından Türkiye-Japonya İş Konseyi Eşbaşkanı Tsugio Mitsuoka ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Japonya arasındaki ekonomik işbirliği ve atabilecek adımlar ele alındı.
 

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