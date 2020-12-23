Bakan Çavuşoğlu: 'Türkiye, savunma sanayii araçları konusunda ortak üretime ve teknoloji transferine hazır'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya temaslarının ardından dün akşam saatlerinde Bangladeş'e geldi. Bakan Çavuşoğlu, bugünkü temasları kapsamında Bangladeş'in kurucu lideri Bangabandu Şeyh Mucibur Rahman'ın doğumunun yüzüncü yıl dönümünde Bangabandu Anıt Müzesi'ni ziyaret etti. Bangabandu'nun anısına defter imzalayan Çavuşoğlu, anıta çelenk bıraktı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bangladeşli mevkidaşı A.K. Abdul Momen ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısına katıldı.

Momen konuşmasında, “Bu öğleden sonra Türkiye'nin Dakka Büyükelçiliği yeni binalarının açılış törenine katılacağımızı duyurmaktan mutluyum. Yaklaşık 3 ay önce bizim Ankara'daki büyükelçilik binamız açılmıştı. Bu iki olay bizim ikili ilişkilerimizde bir adım daha attığımız anlamına geliyor” dedi.

Momen, ülkesinin Türkiye ile çalışmaya hazır olduğunu belirterek, “Korona virüs nedeniyle zor günler geçiriyoruz. Dünyanın ekonomik, sosyal, kültürel ve diplomatik açıdan bir araya gelmesi gerektiği bu zor günlerde, Bangladeş Türkiye ile çalışmak için hazır. Covid-19 ile mücadelemizde hem kamu hem de özel alanlarda; medikal inovasyonlar, ekipmanlar, ilaçlar ve prosedürlere ilişkin ticaret yapma konusunda teşvik umuyoruz. Türkiye'yi, ölümcül salgın ile mücadeledeki başarısı ve aralarında Bangladeş'in de bulunduğu 140 civarında ülkeye yaptıkları medikal yardımlardan ötürü tebrik ediyorum. Türkiye'ye yıllar boyunca Bangladeş'e verdiği destek ve işbirliklerinden ötürü teşekkür ederiz. Türkiye her zaman yanımızda oldu. Özellikle de Rohingya Krizi'nde” dedi.

“Bangladeş, Türkiye'nin Asya'daki en önemli ortaklarından biri”

Çavuşoğlu konuşmasına, Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yıl dönümünü kutlayarak başlamasının ardından, “Öğleden sonra Türkiye'nin Dakka Büyükelçiliği binalarının açılış törenine katılacağız. Bangladeş, Devlet Başkanı Abdul Hamid liderliğinde Asya'nın yükselen yıldızı olurken, tüm dünya için de sürdürülebilir kalkınma modeli oldu. Bangladeş, Türkiye'nin Asya'daki en önemli ortaklarından biri. Savunma endüstrisinden sağlık endüstrisine geniş ölçüde yatırım ve ticaret fırsatları mevcut” dedi.

Çavuşoğlu, Bangladeş ile geçen yılki ticaret hacmi hedefini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Mevkidaşım Momen'in Türkiye ziyareti sırasında ikili ticaret anlaşmaları hacmine ilişkin hedefleri 2 milyar dolar olarak belirledik. Geçen yıl 1 milyar dolar civarındaydı. Pandemiye rağmen ticaret hacmimizin düşmediğini söylemekten mutluyum. Yeni hedefimize de yakın zamanda ulaşabileceğimize inanıyorum. Bangladeş, ekonomik gelişme ve büyüme konusunda şirketlere çok fazla fırsat sunuyor. En büyük Türk şirketlerinin de Bangladeş'teki yatırımlarının arttığını görmekten mutluyum. Sadece tekstil alanında değil, farklı sektörlerde de Bangladeş'e yatırım yapmaları için Türk şirketlerini teşvik ediyoruz. Savunma endüstrisinde de Türkiye en iyilerden biri, fiyat açısından da oldukça rekabet edilebilir. Herhangi bir ön şart ya da politik şart aramıyoruz. Bangladeş de eminim bundan fayda etmek isteyecektir” dedi.

Türkiye'nin, Bangladeş'e ihtiyaç duyulması halinde daha fazla medikal destek sağlayabileceğini belirten Çavuşoğlu, Rohingya krizine ilişkin olarak ise şunları söyledi:

“Türkiye ve Bangladeş, Umman meselesine karşı ortak duruş sergilediler. Bangladeş'e Rohingalılara kapılarını açtığı için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bangladeş de Türkiye de, bu kırılgan insanlara başından beri destek oluyor. Bu insanları evlerine güvenli ve onurlu şartlar altında geri döndürebilmek için çabalarımız devam ediyor. Bir kez daha misafirperverliği için Bangladeş'e teşekkür etmek istiyorum.”

“Türkiye, savunma sanayii araçları konusunda ortak üretime ve teknoloji transferine hazır”

Çavuşoğlu, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki atılımlarına ilişkin soruya yanıt olarak, “Türkiye, savunma sanayii araçları konusunda ortak üretime ve teknoloji transferine hazır. Her şeyi üretemiyoruz ama şu anda ihtiyaçlarımızın yüzde 70'ini üretebiliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda müttefiklerimizden dahi, savunma sanayii alanındaki ihtiyaçlarımızı temin etme konusunda zorluk yaşadık. Bu nedenle ihtiyaçlarımızı karşılamak için kendimiz üretim ve daha fazla yatırım yapmaya başladık. Türkiye artık bu alanda Bangladeş de dahil olmak üzere tüm ülkelerle ortak üretim ve teknoloji transferi yapmaya hazır” dedi.

Çavuşoğlu, Rohingyalılar için Bangladeş'te kamp kurulması konusunda yardımcı olabileceklerini belirterek, “Türkiye, Rohingyalıların ve onlara sınırlarını açan Bangladeş'in yaşadığı durumu en iyi anlayan ülkelerden biri. Çünkü biz dünyadaki en mülteci dostu ülkelerden biriyiz, ülkemizde şu anda 3.6 milyonu Suriyeli olmak üzere toplamda 4 milyondan fazla mülteci bulunuyor. Bunların neredeyse 1 milyonunu okul çağında çocuklar oluşturuyor. Türkiye eğitime yatırım yaparken mülteci çocuklarda da bu konuda destek sağlıyor. Bangladeş'e mültecilere uygun ve tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kamplar yapılması için yardım teklif ettik. Burada okullar yapıyoruz, bu okullardaki öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelerde okuyabilmesi için burs veriyoruz” dedi.