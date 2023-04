Bakan Çavuşoğlu: 'Türkiye'de bulunan Ahıska Türklerinin hepsine vatandaşlık vereceğiz'

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Antalya'da Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Akdeniz Temsilciliğinin düzenlediği iftara katıldı. Dünyanın her yerinde soydaşlarla beraber olduklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, “Gittiğimiz her yerde Ahıska Türkleri ile beraber oluyoruz. Ahıska Türklerinin konumu giderek güçlenmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bu depremden sonra tüm dostlarımız ve kardeşlerimiz seferber oldu. Biz de her şartlarda Ahıska Türklerinin yanındayız. Her zaman biriz, beraberiz. Biliyorsunuz ki siyasete girdiğimden bu yana Ahıska Türkleri benim şahsı davam olmuştur, aynı zamanda benden daha fazla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi davası olmuştur. Her zaman onların yanında oluyoruz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasını şöyle tamamladı: “Dünyanın dört bir tarafından 600 bin Ahıskalı kardeşlerimize sahip çıkmaya devan edeceğiz. Pandemide de her zaman yardımımız gönderdik, Ukrayna-Rusya savaşında 6 bin Ahıska Türkünü vatandaşımızı yurdumuza getirdik. Türkiye'de bulunan 70 bin Ahıskalı Türk'e vatandaşlık verdik, Türkiye'de bulunan hepsine vatandaşlık vereceğiz. Ananızın ak sütü gibi helaldir. Dünyada nerede kardeşimiz varsa bağlarımız çok güçlüdür. Sizler her zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer aldınız, önümüzdeki seçimde de her birlikte destekleyeceğiz. Türkiye'nin ikinci yüzyılı, Türkiye yüzyılı olacak.”

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ise konuşmasında, “Biz Ahıskalılar Sayın Bakanımızı bizden birisi olarak biliyoruz. Türk milletinden Allah razı olsun, bizi her zaman bağrına bastılar. Deprem hepimizi derinden uzdu. 2 gün önce bölgeyiz gezdim, Türkiye'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu gördüm. Vatandaşlarımız orada devletin gücünü görüyor. Biz ne istedik ise bu devlet bize verdi. Ukrayna-Rusya savaşında binlerce vatandaşımız Türkiye'ye geldi. Bizim de bu devletin arkasında olmamız lazım, bu depremde seferber olduk. Tüm bölgelerden ham maddi hem manevi destek geldi” dedi.

Programa Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, binlerce vatandaşlar katıldı.

Ertuğrul Gün



