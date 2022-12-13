Bakan Çavuşoğlu, Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan'ın Avaza kentinde temaslarına başladı. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Türkmenistanlı mevkidaşı Raşid Meredov ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ulaştırma, enerji ve savunma sanayi alanlarında Türkiye-Türkmenistan arasındaki iş birliğini ilerletecek adımlar ele alındı.

Çavuşoğlu yarın Avaza'da düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Liderler Zirvesi öncesi hazırlık toplantılarına katılacak. Yarınki zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat edecek olan Çavuşoğlu, zirve çerçevesinde düzenlenecek Üçlü Dışişleri Toplantısı'na katılacak. Zirvede ve Bakanlar Toplantısında, ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere üç ülke arasındaki mevcut iş birliğinin tüm boyutlarıyla ele alınması, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

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