Bakan Çavuşoğlu: 'Ülkemize bahar çoktan geldi, artık yaz zamanı'

Bakan Çavuşoğlu, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla düzenlenen 28. Dönem AK Parti Antalya Milletvekilleri Aday Tanıtım Toplantısına katıldı. Programda konuşan Bakan Çavuşoğlu, kalabalık karşısında, 3 Kasım 2002'de ilk seçim zaferini aldıkları zamanki heyecanının katbekat fazlasını yaşadığını bildirdi.

Asrın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm depremzedelere sabır ve sağlık dileyen Çavuşoğlu, bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını diledi.

Doğup büyüdüğü Antalya'ya hizmet için kolları sıvadığında henüz 33 yaşında olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “14 Ağustos 2001 yılında partimizin kurucu üyesi olduğum günden itibaren, Antalya'mız, ülkemiz ve milletimiz için durmaksızın çalıştık. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde bu kutlu yolculuğun başında ortaya koyduğumuz vizyon ve inanç işte bugünün Türkiye'sini meydana getirdi. İlk gün 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' demiştik. Öyle de oldu. 21 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gelmiş olduğumuz noktayı kimse hayal bile edemezdi. Milletimizin desteği ve duasıyla ülkemizi yatırımlarla, eserlerle, demokrasi ve büyük kalkınma hamleleriyle ileriye taşıdık” diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin 81 iline yatırım yaptıklarını, yapılamaz denilenler, hayal bile edilemeyenlerin yapıldığını kaydetti.

"Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok"

Tüm dünyada yankı uyandıran vizyon projelerin bu topraklardan yükseldiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, “Kabuğunu kıran bir milletin, sesinin gür çıkması işte bu yüzdendir. Hain darbe teşebbüsünden yıkıcı sokak olaylarına, terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik ve siyasi sabotaj girişimlerine kadar nice badireyi birlikte atlattık. Başta 11 şehrimizi ve tüm yurdumuzu derinden etkileyen depremlerin açtığı yaraları da milli seferberlikle yine beraber sarıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de bir ve beraber olduğumuzda üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur” dedi.

"Başlasın Türkiye Yüzyılı"

“Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kutlu bir yürüyüşteyiz” diyen Çavuşoğlu, “Bu yürüyüşün gücünü, 100 yıl önce Milli Mücadelemizi başarıya ulaştıran manevi mirastan alıyoruz. Bu yürüyüşün gücünü, son 21 yılda yarım kalan hikayeleri tamamlayarak yarına bıraktığımız mega projelerden alıyoruz. Bu yürüyüşün gücünü, Türkiye'ye sırtını dayayıp sesini daha gür çıkaran mazlum coğrafyadan alıyoruz. Şimdi Türkiye; daha büyük atılımların yapılacağı, daha büyük hizmetlerin hayata geçeceği bir döneme giriyor. Ve şimdi diyoruz ki; başlasın Türkiye Yüzyılı. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz sadece bizim değil, Türk dünyasından Balkanlar'a, Kafkaslar'dan Afrika'ya kadar gönül coğrafyamızın dokunduğu tüm dostlarımızın, tüm insanlığın ortak vizyonudur. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz sadece bizim değil, Türk dünyasından Balkanlar'a, Kafkaslar'dan Afrika'ya kadar gönül coğrafyamızın dokunduğu tüm dostlarımızın, tüm insanlığın ortak vizyonudur” ifadelerine yer verdi.

"Ülkemizin gücüne güç katacağız"

Bakan Çavuşoğlu, Hariciye Teşkilatının 500. yıldönümünde, Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Üniversitesinin temellerini de attıklarını ifade etti.

İş dünyasının önünü açarak, 2022'de 254,2 milyar dolar ihracatla tarihi rekoru kırdıklarını kaydeden Mevlüt Çavuşoğlu, “Bölgemizde enerji istikrarının dayanağı biziz. Etkin ekonomi ve enerji diplomasimizle, Türkiye Yüzyılı'nda refahımızı katlayacak; ülkemizin gücüne güç katacağız. Ege'de, Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Libya'da oldubittilere izin vermedik; vermeyeceğiz. FETÖ'den DEAŞ'a, PKK-YPG'den Eş Şebab'a sahada terörizmle mücadele eden, Suriye'de terör koridorunu engelleyen biziz. Suriye'nin kuzeydoğusunu terörden temizleyip, geri dönüşleri sağlayan da biziz. Milli diplomasimizle, Türkiye Yüzyılı'nda, güvenliğimizi sahada olduğu gibi masada da savunmaya devam edeceğiz” dedi.

"Birlikte başaracağız"

Çavuşoğlu, dünyanın her yerindeki dinamikleri sahada tespit edip ön alıcı hamleler yaptıklarını işaret eden Çavuşoğlu, herkes kabuğuna çekilirken, özgüvenle yeniden Asya, Latin Amerika, Afrika açılımları yapanın Türkiye olduğunu bildirdi.

Dünyanın en geniş diplomatik ağına sahip beş ülkesinden birisi olan Türkiye'nin vatandaşlarına en fazla hizmeti, en hızlı şekilde ulaştırabildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Salgında, Ukrayna Savaşında, Afganistan, Yemen ve Libya'daki krizlerde 150 binden fazla vatandaşımızı burnu kanamadan tahliye ettik. Deprem felaketinde 11 bin 320 arama kurtarma görevlisi, 36 sahra hastanesi, 400 binden fazla çadır, 8 binden fazla konteyneri en hızlı şekilde getirttik. Topyekun diplomasimizle, Türkiye Yüzyılı'nda, milletimizle güçlenecek; milletimize güç katacağız. Milletimizden, tarihimizden aldığımız ilhamla; akil, adil, erdemli bir küresel güç olarak, Türkiye eksenini inşa edeceğiz. Tüm bunları birlikte başaracağız” diye konuştu.

"Yüzyılın işini 20 yıla sığdırdık"

“Türkiye bizim dönemimizde kendi ürünlerini tasarlayabilen, üretebilen, ihraç eden dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdi” diyen Çavuşoğlu, “İnsanlı-insansız hava araçlarından kara ve deniz araçlarına, donanımdan yazılıma her alanda Türkiye'nin ihtiyaçlarına ve küresel taleplerine cevap verecek güçlü bir altyapı kurduk. Karadeniz'de kendi sondaj gemilerimizle kendi doğal gazımızı keşfettik. 20 Nisan'da ulusal sistemimize bağlıyoruz. İlk nükleer santralimizin ilk ünitesini bu yıl devreye alıyoruz. Milli uzay programımızı oluşturduk. Kendi yerli haberleşme ve gözlem uydularımızı yaparak uzaya gönderiyoruz. İHA, SİHA, TCG Anadolu savunma sanayimizde göz bebeğimiz oldu. 142 yeni organize sanayi bölgesi, 25 adet endüstri bölgesi, 87 adet teknopark kurduk. Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG yollarda artık. 21 yıllık icraat ve faaliyetlerimizle tüm ülkemizi ve Antalya'mızı kucakladık. Yüzyılın işini 20 yıla sığdırdık. Bu kolay değil” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, göreve geldikleri 2002'den bu yana Antalya'ya 145 milyar TL yatırım yaptıklarını, İŞKUR aracılığıyla yaklaşık 350 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirtti.

"Otoban ihalesi yapılıyor"

Antalya'ya 105 adet spor tesisi kazandırdıklarını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Antalya'da KYK Yurtlarında yüzde 791'lik artışla 21 bin 870 yatak kapasitesine ulaştık. Mevcut 3 adet Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde yer alan 301 parselde 18 bin 487 kişi istihdam edilmekte olup, tüm parsellerde üretime geçilmesiyle birlikte istihdamın yaklaşık 22 bin 600 kişiye ulaşacağını öngörüyoruz. Antalya'mıza ayrılan tarımsal destek ödemelerini 21 yılda 16 kat arttırdık. Yine tarımda hayvancılık desteğini 168 katına çıkardık. Antalya'yı barajlarla ve göletlerle donatıyoruz. 21 baraj, 3 gölet ve 1 adet yeraltı depolamasını tamamladık. Antalya'yı doğalgazla buluşturduk. İlçelerimize de yayılmasını sağlıyoruz. Manavgat, Alanya, Gazipaşa ve Anamur'a kadar uzanan hattın yapım ihalesinin 1. fazını 4 Şubat'ta yaptık. 2. fazını da 4 Mayıs'ta yapıyoruz” dedi.

Çavuşoğlu, konforlu ve hızlı ulaşımı sağlayacak Antalya-Alanya otoyolunu 16 Haziran'da yeniden ihale edeceklerini belirtti.

"Bahar çoktan geldi"

“Farkında mısınız, iki şeyden bahsetmemizi istemiyorlar” diyen Çavuşoğlu, “Birincisi; ülkemize kazandırdığımız eserlerden, ikincisi de bizim üzerimize oynanan hain oyunlardan ve kurulan pusulardan. Halkımızın en az yüzde 70'inin memnun olduğu hizmetlerimizden bahsetmemizi istemiyorlar. Her hizmetin altına bir iftira, her icraatın önüne, arkasına bir yalan sığdırıp vatandaşlarımızın zihinlerine ket vurmaya çalışıyorlar. Kendinizle gurur duyun kardeşlerim. Bu yüzyıla damga vuran hizmetlerin hayata geçmesinde sizlerin emeklerini kimse tartışamaz. Sandığı, namusu bilen sizlersiniz. Tüm zorluklara göğüs gererek Cumhurbaşkanımızın yoluna yoldaş olan sizlersiniz. Kendinizle gurur duyun, teşkilatlarımızla gurur duyun, Cumhurbaşkanımızla gurur duyun. Türlü oyunlarla, darbelerle, hain planlarla kara bulutları üzerimize salmak isteyip köşeye geçip bahar naraları atanlara buradan seslenmek istiyorum. Ülkemize bahar çoktan geldi. Artık yaz zamanı. Ektiğimizi biçme vakti, şimdi hasat vakti. Yapmak değil yıkmak, üretmek değil tüketmek gayesinde olanların bizi anlamasını elbette beklemiyoruz” dedi.

"Yalanlarına sakın kanmayın"

Milletin değerlerinden nasiplenemeyen bu yapıyı herkesin iyi tanıdığını dile getiren Çavuşoğlu, “7'li 8'li kimlerle olurlarsa olsunlar, sırtlarını kimlere dayarlarsa dayasınlar, bizi yıkamayacaklar, çünkü biz biriz, hep beraberiz. Gittiğimiz her yerde milletimizle beraberiz, biz milletimize, milletimiz de bize büyük bir muhabbet besliyor. Gençlerimize sesleniyorum, sizin gücünüzü, enerjinizi manipüle etmeye çalışanlara asla göz açtırmayın. Bunların yalanlarına sakın kanmayın. Sizi milletinizle, devletinizle karşı karşıya getirme planlarına alet olmayın. Günlük vaatlerle sizin ufkunuzu daraltanlara, sizi umutsuzluğa mahkum etmeye çalışanlara fırsat vermeyin. Biz, Türkiye Yüzyılı diyoruz, ikinci yüzyılı sizin üzerinize inşa ediyoruz. Biz, sizinle güçlüyüz, sizinle varız. 14 Mayıs Pazar günü 'istikrara devam' diyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah yeniden bir zafer daha kazanacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu tarihi seçimlerle, başarımızı beraber taçlandıracağız” ifadelerine yer verdi.

"İlk turda kazanacağımıza eminim"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise seçime 29 gün kaldığını belirterek, kendilerinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

AK Parti kadrolarının 21 senedir hizmet ettiğini ve nereden nereye gelindiğini herkesin bildiğini ifade eden Ersoy, “Bu yıl şehrimize 16 milyondan fazla turist ağırlayarak yeni bir rekora imza atacağız. Bu işi beraber başaracağız. Esnafımız çiftçimizle, turizm çalışanlarıyla, yatırımcılarla el ele vereceğiz hedeflerimize adıma adım erişeceğiz. Söylemle değil eylemle başaracağız. Türkiye'nin her yerine havalimanı inşa ettik. Antalya'ya 16 milyondan fazla turist bekliyorsak bu havalimanları sayesinde oluyor. Antalya havalimanının geçen sene büyüme ihalesi yapıldı, hızlı şekilde inşaat ilerliyor. Geçen yıl kapasiteyi yüzde 30 artırdık, bu yıl ise iki katına çıkaracağız. Kasamızdan bir kuruş çıkmadan özel sektör aracılığıyla yapıyoruz. Türkiye dünyada en fazla turist alan 3. ülke oldu. Gördüğünüz gibi son 21 yılda çok çalıştık, çok güzel şeyler ürettik. Bahanelere, gerekçelere sığınmak yerine, ‘niçin yapamayızı' söyleyerek, kolaycılığa kaçmak yerine, ‘nasıl yaparıza' odaklandık. Hükümet-vatandaş el ele verdik, tüm zorlukların üstesinden geldik. Yapacağımız çok iş var. Bunun için Cumhurbaşkanımıza parlamentoda da güçlü şekilde destek gerekli. Ben ilk turda bu seçimin sizlerin desteği ve gayretiyle Cumhurbaşkanımız ve partimizin zaferiyle neticeleneceğine eminim” dedi.

"Hedeflerimize yürüyoruz"

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de çok uzun süredir yoğun bir tempo içinde sahada oldukları 14 Mayıs seçim çalışmalarında son viraja girdiklerini belirtti.

“Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla güzel ülkemizin geleceğini inşa etmek için her zaman olduğu gibi yine göreve hazırız, yine hizmete talibiz” diyen Çetin, “14 Mayıs, tüm dünyanın, özellikle İslam aleminin yakından takip ettiği bir seçim haline geldi. Yüklendiğimiz sorumluluğun bilincindeyiz. Cumhurbaşkanımız ve bizler sadece 85 milyonluk Türkiye'nin değil, kalbi bizimle atan tüm mazlum ülkelerin ve sessiz milyonların umudu, sessiz milyonların gür sesiyiz. O yüzdendir ki yaşadığımız tüm zorluklara bu bilinçle göğüs geriyor, darbelere, kapatma davalarına, dış mihrakların destekleriyle ülkemize karanlığı getirmeyi hedefleyen sokak oyuncularına, teröre karşı hep birlikte dimdik duruyor, imanımızla inancımızla hepsinin üstesinden geliyor, 2053 ve 2071 hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz” şeklinde konuştu.

Çetin, kuruluşu, üye sayısı, teşkilatlarının yapısıyla dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan AK Parti'nin her seçimde olduğu gibi bu seçimde de Cumhur İttifakı ile birlikte yine birinci parti olacağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye Yüzyılına imzasını atacağını bildirdi.

"Birinci parti çıkacağız"

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerinin altını çizen Çetin, “Tüm arkadaşlarımla birlikte gördük ki AK Partimiz ve Cumhur İttifakımız Antalya'da yine birinci parti olarak seçimden çıkacak ve Ankara'ya gönderdiği milletvekilleriyle şehrimizin, ülkemizin, dünyamızın geleceğine imza atacak. Milletvekili adaylarımız Antalya'nın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her kesimine hitap eden güçlü bir listeyle bu yarışa giriyor. Yine seçimlerden en güçlü şekilde çıkacağız ve Antalya'da bundan önce olduğu gibi birinci parti olarak seçimi kazanacağız” dedi.

Çetin, genel seçimlerde elde edecekleri zaferin ardından, büyükşehir belediyesini de kazanacaklarını sözlerine ekledi.

Adaylar tanıtıldı

Çavuşoğlu, kendisinin de 1. sıradan aday gösterildiği Antalya'da partisinin milletvekili adayları, Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, Atay Uslu, İbrahim Ethem Taş, Kuddusi Müftüoğlu, İzzettin Sultanyar, Tülay Beşkonak Özçay, Yusuf Mayıslar, Betül Demirok, Rüştü Peker, Ferah Nur Ünal, Özcan Yıldırım, Mehmet Uysal, Yahya Turgut, İbrahim Bayuk'u katılımcılara tanıttı.

İsa Akar - Umut Yasin Kurter



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