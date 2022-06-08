Bakan Çavuşoğlu ve mevkidaşı Lavrov'dan ortak mesajlar!

LAVROV'UN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

(Tahıl Krizi) Batılılar bunu facia olarak göstermeye çalışıyorlar. Ukrayna tahıl ürünlerin dünya pazarında payı sadece yüzde 1'dir. Gıda krizi buradan gelmez. Ukrayna mayınsızlaştırma faaliyetlerine başlamaya hazırsa biz de buna hazırız. Türk askeri makamlarıyla da bu sürecin detaylarını görüşüyoruz. İki ülke de Filistinlilerle İsraillilerin doğrudan görüşme yapmasını istiyor. Bunun için zemin oluşturma niyetindeyiz.

(Tahıl Krizi) Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin güvenliğini sağlamaya ve bunu Türk mevkidaşlarımızla yapmaya hazırırz. Zelenski kategorik bir şekilde mayınsızlaştırma faaliyetlerine karşı. Bu problemle ilgilenmek istemediğini açık açık söylüyor. Problem bizde değil.

(Suriye) Türk dostlarımızın dış güçler tarafından sınırlarında oluşturulan tehditleri dikkate alıyoruz. ABD, gayrimeşru bir şekilde birtakım örgütleri besliyor. Biz buradaki hassasiyetinizi anlıyoruz. Rusya ile ilgili dış aktörler aynı faaliyetlerde bulunuyordu. Dolayısıyla Suriye meselesiyle ilgili iş birliğimize devam edeceğiz.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

(Rusya - Ukrayna Savaşı) Biz Rusya veya Ukrayna'yı memnun etmek için hareket etmiyoruz. Sonuçta biz dengeli bir politika üstleniyoruz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyoruz. Hangi ülke ne diyecek diye hareket edecek değiliz

(Rusya-Ukrayna Savaşı) Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin olduğunu görüyoruz.

(Suriye) Terör örgütlerinin bu bölgeden temizlenmesi için hem Rusya'nın hem ABD'nin taahhütleri var. Bu terör örgütlerinin bize olan saldırılarına müsamaha göstermemiz mümkün değil.







