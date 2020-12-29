Bakan Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov Soçi'de görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 8. Ortak Strateji Planlama Grubu Toplantısı'na katılmak üzere Rusya'nın Soçi kentine geldi. Bakan Çavuşoğlu, Soçi'de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov tarafından karşılandı. İki Bakan daha sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Heyetler arası görüşmede Çavuşoğlu, “Bugün güzel Karadeniz şehri Soçi'de bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sadece güzelliği ile değil, havasıyla da Antalya ile rekabet edebilecek bir şehir. Bugün Ortak Strateji Planlama Grubu toplantısının 8'ncisini gerçekleştireceğiz. Sadece bu toplantı vesilesi ile değil, sürekli sizinle temas halinde olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin hem iki ülke hem de bölge açısından önemli olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Rakamları siz paylaştığınız için tekrarlamayacağım ama liderlerimiz arasındaki karşılıklı güven hem ülkelerimiz için hem de bölge için önemli. Gelecek sene de Türkiye'de gerçekleştireceğimiz zirvenin hazırlıklarını tamamlayacağız. Bölgesel konularda ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimizi konuşacağız. Bu yılı bu görüşme ile tamamlamaktan da ayrıca mutluyum” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, “Şartlar elverişli olduğunda gelecek yıl Türkiye'de üst düzey işbirliği toplantısı yapılacak. Bu yıl devlet liderlerimiz son derece yoğun diyalog içerisindeydiler. Salgına rağmen 3 kez yüz yüze görüştüler, bir kez Astana formatı çerçevesinde video konferans yöntemi ile görüştüler ve 20 kez de telefon görüşmesi yaptılar. Bu istatistiklere bakıldığında, ikili ilişkiler bakımından diyaloğumuzun ne kadar yoğun olduğunu görüyoruz” dedi.

Bugün yapılacak toplantıda siyasi konuların yanı sıra ekonomik, kültürel, beşeri ve stratejik konuların da ele alınacağını söyleyen Lavrov, “Uluslararası gündemimiz de oldukça yoğun. Suriye, Libya, Ortadoğu, Kuzey Afrika meselelerinin yanı sıra Dağlık Karabağ konularını ele alacağız. Bunun dışında çeşitli uluslararası platformlarda işbirliklerimiz mevcut. BM, AGİT, Avrupa Konseyi gibi platformlarda birbirimizi çok iyi anladığımızı görüyoruz. Türkiye ile ilişkilerimizi yapıcı ve anlamlı buluyoruz” ifadelerini kullandı.

Lavrov, görüşmelerin yoğun geçeceğinin altını çizdi.

Erhan Altıparmak