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Bakan Çavuşoğlu yarın Cidde'ye gidiyor

Bakan Çavuşoğlu yarın Cidde'ye gidiyor
Bakan Çavuşoğlu yarın Cidde'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 46. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda kabul edilen karar doğrultusunda düzenlenen törene katılmak üzere yarın Cidde'ye gidiyor.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50. Kuruluş Yıldönümü kutlamaları kapsamında ve Türkiye ile Suudi Arabistan'ın ortaklaşa önerisi üzerine 46. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda kabul edilen karar doğrultusunda yarın Cidde'de bir tören düzenleneceği bildirildi. İİT Genel Sekreteri ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın davetlerine icabetle söz konusu törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'yi temsilen katılacağı ifade edildi. Çavuşoğlu'nun tören marjında İİT Asya Grubu adına bir konuşma yapması ve İİT üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesinin de öngörüldüğü belirtildi.

Abdullah Sarica

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