Bakan Çavuşoğlu: 'Yunanistan Avrupa Birliği ülkesi diye yanlış yaptığı halde sahip çıkmak doğru değil'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile İstanbul'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki bakan kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Yunanistan'la yaşanan Ege adaları ve Akdeniz sorunuyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bizim Yunanistan'la Ege'de ve Akdeniz'de ihtilaflarımız var. Ama biz Türkiye olarak bunların barışçıl yöntemle çözülmesi için eski adıyla istikşafı, şimdi istişari diyoruz, görüşmeleri Yunanistan'la da başlattık. En son mart ayında sayın cumhurbaşkanımız lütfetti, sayın Başbakan Miçotakis'i İstanbul'da bir öğle yemeğinde ağırladı ve güzel bir görüşme oldu. Ama Yunanistan, kara propagandasını, Türkiye adına lobi yapıyor. Ama bunu yaparken de uluslararası hukuk çerçevesinde yapmıyor maalesef. Uluslararası hukuk çerçevesinde yapmıyorsa bu propagandaya inanmamak lazım. Bizim Birleşmiş Milletlere yazdığımız mektup gayet açıktı. Şimdi uluslararası mahkemelerin kararları vardır, aynı şekilde sözleşmeler vardır ve de uluslararası anlaşmalar vardır. Bu adalar Yunanistan'a 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Anlaşması'yla verildi. Ama bazı adalar için bir şart konuldu, Yunanistan bunları silahlandıramaz deniyor. Ama Yunanistan bu anlaşmaları ihlal ediyor ve silahlandırıyor. Şimdi uluslararası hukuktan bahsediyorsak Yunanistan Avrupa Birliği ülkesi diye yanlış yaptığı halde sahip çıkmak doğru değil. Biz mektup yazdık bunu anlattık. Yunanistan'ın verdiği cevap hukuk çerçevesinde değil. İşte Türkiye bizim egemenliğimizi tehdit ediyor, propaganda yapıyor. Uluslararası hukukla cevap veremiyor. Çünkü suçlu. Sizde burada haksızsa buna haksızsın diyebilmelisiniz. Ama bunu diyemiyorsunuz.

Avrupa Birliği üyesi olmak her türlü hakka sahip olmak. Uluslararası hukukun ihlali, insan haklarının ihlali ve her türlü hatada, istismarda kol kırılır yen içinde kalır diye bizde söz var. Bizim Avrupa Birliği içinde kalır, ne olursa olsun biz bunu destekleriz, bu olmaz. Bu tür anlaşmalarda Avrupa Birliği olarak önemli ülkeler olarak, Almanya olarak biz bu konuda ne yapabiliriz diye bakmalısınız. Sayın Merkel bunu yapıyordu, işin doğrusu Almanya o dönemde dengeliydi. Aramızda bir fark var. Biz üçüncü taraflara dengeli olun, adaletli olun diyoruz. Yunanistan ise ne kadar haksız olursam olayım benim tarafımı tutun diyor. Maalesef başarılı da oluyor. Biz Almanya'nın dengeli tutumunun devam etmesini istiyoruz. Bir ülke haksızken onun yanında olmak doğru bir yaklaşım olmaz” dedi.

“Yunanistan haksız olduğu konuda da mağdur edebiyatını ve ağlamayı çok iyi yapar”

"Propaganda konusunda Yunanistan çok başarılı" diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Çavuşoğlu, “Yunanistan bu konuda çok başarılı. En haksız olduğu durumda bile mağdur edebiyatını çok iyi yapar, ağlamayı çok iyi yapar. Bu konuda her iki tarafından dinlenmesi gerekiyor. O çerçevede kurumlar olsun, uluslararası örgütler olsun, gerekse de ülkeler olsun dengeli ve adil davranılması gerekiyor. Yunanistan'ın geri itmeler konusunda yaptığı kabul edilebilir değil. Botların şişlenmesi, insanların soğukta kıyafetleri de üzerlerinden çıkartılarak ölüme terk edilmesi, 19 göçmen bu gece sınırda öldü. Avrupa Birliği'nin kurumları gerek parlamento, gerekse OLAF bunları tespit etti. Umarım bu konularda samimi soruşturmalar olur. Göçmen konusu uluslararası bir sorundur. Artarak devam edeceğini de görüyoruz. Bu konunun uluslararası hukuk çerçevesinde ciddi bir şekilde ele alınması gerekiyor. Ama insan haklarına riayet ederek bunların yapılması lazım” diye konuştu.

Yunus Emre Şeker - Mehmet Başa