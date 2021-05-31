Bakan Çavuşoğlu: 'Yunanistan'la Covid-19 aşılarının karşılıklı tanınması kararını aldık'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu ve Dendias, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Türkiye ve Yunanistan arasında birçok konuda fikir ayrılıkları ve pozisyon farklılıklarını olduğunu ifade ederek, “Bugünkü görüşmemizin amacı bir ilk anlaşma sürecini başlatmaktı. Eğer bu mümkün olursa daha sonra da aşamalı olarak zaman içerisinde bir normalleşme yönünde ilerleyebiliriz. Bu çerçevede belirli bir program listesi üzerinde, ekonomik işbirliği programı üzerinde anlaşma sağlandı.

Aşı sertifikalarının karışlıklı olarak tanınması konusunda anlaşmaya vardık. Her iki ülkenin aşı olmuş vatandaşları ya da test sonuçları negatif olan vatandaşların iki ülkeyi de ziyaret edebilecekler. Bu durumda iki ülke arasındaki turizm faaliyetlerine ivme kazandıracak” dedi.

Anadolu Efes şampiyonluğu için tebrik

Görüşmenin bir fırsat olduğunu sözlerine ekleyen Bakan Dendias, “Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi çerçevesinde bir görüşme yapmalarını kararlaştırmak açısından da fırsat teşkil etti” diye konuştu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Atina'ya geldiği için bir kez daha teşekkür eden Yunan Bakan, “Bu vesile ile seni tebrik etmek istiyorum. Anadolu Efes'in dünkü başarısı nedeniyle seni tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.

Anadolu Efes'in başarısından dolayı kendisini tebrik eden Dendias'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Bakan Çavuşoğlu, “5 yıl aradan sonra Yunanistan'da tekrar bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Dostum Nikos'a daveti için ve bize ve heyetimize gösterilen ilgi ve misafirperverlik için huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bugün sayın Başbakan Miçotakis, Nikos Dendias ve heyetlerimizle yaptığımız görüşmelerde ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele alma imkanımız oldu.

Elbette bölgesel konuları da birlikte değerlendirdik istişare ettik. Ankara'daki görüşmemizde ekonomik ve ticari konularda pozitif gündem oluşturulmasına karar vermiştik. Bu alanda istişareler yardımcılarımız tarafından Kavala'da yapıldı. Kendilerine de huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum” dedi.

"25 maddede ilke olarak görüş birliğine vardık"

Artık somut projeler üzerinde eylem ve işbirliği odaklı çalışmaya başladıklarını ifade eden Çavuşoğlu, “25 maddede ilke olarak görüş birliğine vardık. Ulaştırmadan, enerjiye, turizmden, çevre, ticaret ve geniş yelpazede bir çok işbirliği alanında ilgili kurumlarımız bundan sonraki süreçte bir araya gelecek.

İmzalanacak mutabakat zabıtları ve tesis edilecek mekanizmalar aracılığıyla somut işbirliği projelerini hayata geçirme konusunda mutabık kaldık. Bu konularda Türkiye olarak gerekli iradeye sahip olduğumuzu söylemek isterim. Yunanistan'da da aynı iradeyi görmekten mutluluk duydum. Böyle gidersek bu konularda hızlı adımlar atabiliriz çok hızlı mesafe kat edebiliriz” diye konuştu.

Bugün Covid-19 aşılarının karşılıklı tanınması kararını aldıklarını belirten Çavuşoğlu, “Bu konuda hem Türkiye hem Yunanistan farklı ülkelerle anlaşmaya mutabakata varmıştı. Biz de daha önce yine AB üyesi olan Macaristan ve Bulgaristan ile ayrıca Sırbistan ile karşılıklı anlaşmaya varmıştık. Ben inanıyorum ki bu bugün vardığımız bu mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu etki yapacaktır ve bu olumlu adımları önümüzdeki süreçte özellikle turizm işbirliği konusunda arttırmak istiyoruz” dedi.

“Diyalogumuzun kesintisiz sürmesi gerekiyor”

Yunanistan ve Türkiye arasında siyasi ve askeri diyaloğun tüm kanallarda ilerlediğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Bundan önce istikşafi görüşmelerin 62'incisini ayrıca bakanlıklar arasında siyasi istişareleri Atina'da yapmıştık. 63'üncü istikşafi görüşmeler Türkiye'de yapılacak ve en kısa zamanda Yunanistan tarafına tarih önerilerinde bulunacağız.

Geçen hafta da askeri makamlarımız arasındaki güven arttırıcı önlemler süreci dördüncü toplantısı video konferans yoluyla yapıldı ve önümüzdeki süreçte yapılacak fiziki toplantı için yine Yunanistan'dan heyeti ülkemize bekliyoruz. Nikos Dendias'ın da söylediği gibi liderlerimizin NATO zirvesi marjında bir araya gelmesi öngörülüyor. Bu konuda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yine Nikos‘un söylediği gibi uzun süredir çözüm bekleyen meselelerimiz var.

Görüş ayrılıklarımız da var.Bunları iyi komşuluk, uluslararası hukuk ve karşılıklı hak ve çıkarlara saygı temelinde çözülmesini istiyoruz. Bunun için de diyalogumuzun kesintisiz sürmesi gerekiyor. Bu konuda da her iki tarafta da irade vardır. Bugün bir kez daha teyit ettik. Biz Türkiye olarak Yunanistan'la önkoşulsuz ve ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için bundan sonra görüşmeye hazırız, diyaloga hazırız ve bu konuda Nikos Dendias ile birlikte çalışmaya devam etme konusunda da hem fikiriz” şeklinde konuştu.