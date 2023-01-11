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Bakan Çavuşoğlu, Zimbabveli mevkidaşı Shava ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Zimbabveli mevkidaşı Shava ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Zimbabveli mevkidaşı Shava ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Harare'de Zimbabve Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Frederick Shava ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika turunun ikinci durağı Zimbabve'de temaslarına başladı. Bakan Çavuşoğlu, başkent Harare'de Zimbabve Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Bakanı Frederick Shava ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, yatırımlar, ticaret ve savunma sanayii konuları başta olmak üzere Türkiye-Zimbabve ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Protokol İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

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