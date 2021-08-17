Bakan Çavuşoğlu'dan Afganistan açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün'ün Ürdün'ün başkenti Amman'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Amman'da Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman es-Safedi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ürdün‘de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Ayman ile sürekli temas halindeyiz, özellikle Türkiye'de yaşanan afetler hem yangın hem de sel afete zamanında aradıkları için ve majestelerinin ve Ürdün halkının taziye ve dayanışma mesajlarını ilettiği için teşekkür ediyorum. Ayrıca destek önerilerinde bulundular onun için de şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Ürdün'ün zorlu bir coğrafyada önemli bir istikrar unsuru olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Ürdün'ün bu bölgedeki oynadığı rolü özellikle çok önemsiyoruz, majesteleri Kral ikinci Abdullah'ın Ürdün'ün gelişme yolundaki adımlarını de destekliyoruz. Bugünkü görüşmemizde ikili ilişkilerimizle ilgili bundan sonra atacağımız adımları ele aldık ve arkadaşlarımıza bir yol haritası oluşturulması konusunda talimatlarımızı verdik, biz de üzerinden geçtikten sonra diğer ilgili kurum ve bakanlıklarınızda birlikte çalışacağız. Ekonomik ilişkilerimizi önem veriyoruz. Ticaret hacmimizin tekrar 1 milyar dolara çıkabileceğini bu yılki rakamlarla gördük ama daha önce de söylediğim gibi bu ticaret hacminin daha dengeli olmasını da arz ediyor. Bizim neyimize ciddi bir açık var, bunu dengelemek için de ticaret bakanlarımız ve ilgili diğer bakan arkadaşlarla birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Körfezdeki gelişmelerden memnunuz"

"Türkiye ile Ürdün arasındaki ilişkilerin de bu ilişkilerin de ilişkilerin gelişmesinin de bölgenin istikrar ve güvenliği için önemli olduğunu biliyoruz" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Bugün özellikle Suriye'deki durumu değerlendirdik. Irak'ın istikrarını ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Diğer taraftan sığınmacı akını, terörizm, aşırıcılık, kuraklık ve diğer sorunlarla nasıl mücadele edebileceğimizi de değerlendirdik. Libya'daki durum Afganistan'daki gelişmeler hakkında bilgi verdim kardeşim Ayman'a. Körfezdeki gelişmelerden memnunuz, Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin tekrar normalleşmesi bölgenin barış ve kalkınma bakımından önemlidir. Filistin davası ve Kudüs'ün statüsünü de bugün birlikte ele aldık. Haşimi Hanedanı'nın Kudüs'teki kutsal mekanları himayesi rolü bizim için çok kıymetlidir ve rolün devam etmesi için Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. İki devletli çözüm için çabalarımızı yeni dönemde de devam ettireceğiz" açıklamasını yaptı.

"Suriyeli göçmenlerin Suriye'ye dönmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Bakan Çavuşoğlu, görüşmede Suriye konusunun da ele alındığı dile getirerek, "Suriye'deki durumdan dolayı hem Ürdün‘de hem Türkiye'de çok sayıda mülteci var. Ürdün‘de 1.3 milyon civarında, Türkiye'de 3.6 milyon civarında Suriyeli var. Suriyeli göçmenlerin artık Suriye'ye geri dönmesi için daha önce dörtlü bir inisiyatifi olmuştu. Uluslararası toplumla beraber yine çaba sarf etmeye devam etmemiz lazım. Covid-19 sebebiyle ortak girişimlerimize biraz aksama oldu ama önümüzdeki süreçte Suriyeli göçmenlerin Suriye'ye gönüllü, onurlu ve güvenli bir şekilde dönmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Serbest ticaret hacminin sona erdiğini sözlerine ekleyen Bakan Çavuşoğlu, "Serbest ticaret anlaşması sona erdi ama ekonomik işbirliği anlaşmasını imzaladık, onayladık. Bu anlaşmasıyla beraber ortak ekonomik komisyon kuruyoruz ve eşbaşkanlar, iki taraftan da Bakanılar ve bu komisyon çerçevesinde ekonomik ilişkilerimizin tüm boyutlarını ele alacağız. Ayrıca iş forumları da toplantılar marşına düzenlenecek. Amacımız ilişkilerimizi her alanda geliştirmek, ticaretimizi de dengeli bir şekilde arttırmaktır" dedi.

"Türkiye ve Ürdün'ün ilişkileri ve işbirliği artarak, güçlenerek devam edecektir"

Türkiye-Ürdün olarak her zaman çok iyi işbirliği içinde olunduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "İşbirliğimiz ve diyaloğumuz her zaman devam etti. Yeni dinamikler var. Amerika'da yeni yönetim var, bölgeye bakışı biraz değişti. İsrail'de yeni hükümet var. Körfezdeki gelişmelerden biraz önce bahsetti. Bizim de bazı ülkelerle, Mısır dahil ilişkilerimiz de yeni sayfalar açılıyor. İran'da yeni bir yönetim var, Irak'ta seçimler var. Böylesine bir dönemde Ürdün olan iş birliğimiz ve diyalogumuz hem artarak devam etmesi lazım hem de yeni gelişmeler ışığında 'birlikte neler yapabiliriz' bunları konuşuyoruz. Zaten ziyaretimin de amacı buydu. İnanıyorum ki gelecekte de tüm bu gelişmeler ışığında iki kardeş olarak Türkiye ve Ürdün'ün ilişkileri ve işbirliği artarak, güçlenerek devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Afganistan konusuna da değinerek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Kardeşim Ayman'ın da söylediği gibi Afganistan'da gelişmeler hızlı bir şekilde gerçekleşti Özellikle son haftalarda Amerika'nın da çekilmesiyle Taliban'ın tüm şehirlerde ilerlediğini gördük. Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesiyle beraber Kabil'de de bir boşluk oluştu ve Taliban Kabil'e de girdi. Yani şu anda ülkenin de farklı olarak kontrolü de facto olarak ele geçirmiş durumda. Biz tüm taraflarla diyaloglarımızı sürdürüyoruz Taliban dahil. Aynı şekilde daha önce müzakereleri sürdüren doktor Abdullah Abdullah, Karzai gibi önemli şahsiyetler halen Kabil'deler ve Taliban'la görüşme hazırlıklarını yapıyorlar. Burada özellikle Katar'ın da rolünü takdirle karşıladığımızı söylemek isterim. Şu anda bu gelişmeden dolayı bazı bölgelerde özellikle havaalanı bölgesinde bir panik var. Dün havaalanında bizi üzen bazı görüntüler oldu, sivillerin havaalanına girmesi ve piste uçakların önüne gitmesiyle maalesef bazı kardeşlerimiz vefat etti."

"Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları da olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz"

Ülkeden ayrılmak isteyenlerin de güvenli bir şekilde ayrılması için gereğinin yapıldığını sözlerine ekleyen Bakan Çavuşoğlu, "Biz havaalanında biliyorsunuz askeri tarafının yönetimini ve güvenliğini üstlenmiş durumdayız. Orada Amerika, İngiltere gibi bazı kardeş ülkelerin de askeri güçleri var. Burada 1-2 gün içerisinde güvenlik tamamen tesis edildikten sonra bu tahliyeler devam edecek. Türkiye olarak sadece vatandaşlarımız değil, diğer ülkelerin de tahliyesine de yardımcı oluyoruz. Çok sayıda Dışişleri Bakanı ile görüştük. ABD ile de işbirliği yapıyoruz. Dün akşam Tony Blinken ile de görüştük. Esas bundan sonra nasıl bir Afganistan bizi bekliyor, neler yapabiliriz? Türkiye olarak bugüne kadar Afganistan'ın istikrarı, barışı ve ekonomik kalkınması için en çok destek veren ülkelerin başındayız. Hiçbir zaman da muharip güç göndermedik Afganistan'a, havaalanındaki mevcudiyetimiz, havalanının güvenliği ve işletmesini de yürütüyorduk. Geçiş döneminde nasıl bir yönetim olacak, kimler olacak. Bunların hepsini görüşeceğiz. Ama öncelikle ülkenin bir sakinleşmesi lazım. Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları da olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz. Gerek yabancılara gerek diplomatik misyonlara gerekse kendi halikına yönelik. Umarım eylemlerde de bunları görürüz. Biz Türkiye olarak kardeş Afganistan'ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını barışını, huzurunu desteklemeye devam edeceğiz" dedi.