Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye terörist Mazlum Kobani tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasından satırbaşları ;

"Almanya'nın müttefik ruhuna uygun davranmasını bekliyoruz"

"Almanya ile güçlü ilişkilerimiz var"

"Mutabakatla ilgili Alman mevkidaşıma bilgi verdim"

"Almaya'dan beklentimiz aramızdaki müttefiklik hukukuna uygun davranmasıdır"

"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Barış Pınarı hareketi bölgesine Birleşmiş milletler verilerine göre 30 bin kişi geri dönmeye başladı."

" Ordumuz, insani konularda en hassas ordudur"

"Kimse sivilleri hedef aldığımızı söyleyemez. En küçük insan hakları ihlalini tolere etmeyiz. Bizim mücadelemiz terörle, teröristledir" dedi.

"Mazlum Kobani bir teröristtir. Terörist olduğuna dair fotoğraflar yayınlanıyor. ABD'nin yakalanması için başına 3 milyon dolar ödül koyduğu töröristle fotoğrafları var ve PKK'nın önde gelen teröristlerinde bir tanesidir. Turkiye'deki bir çok terör saldırısının sorumlusudur. Pompeo ile görüşmede de söyledim. Bu kişi bir teröristir" dedi.