Bakan Çavuşoğlu'ndan Brüksel'de önemli açıklamalar!

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

GÖRÜNTÜLER MÜZAKERELERİ GÖLGELEDİ

Bucha'dan gelen görüntüler kabul edilemez bu görüntüler müzakereleri gölgeledi

Denizden tahliye konusunda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla görüşmeler devam ediyor. Halen 30 civarında vatandaşımız ve refakatçileri bekliyor. Müttefiklerin tavrında ciddi değişme var. Türkiye her zaman barıştan yana tavır sergiliyor.

F-16 KONUSU

(Türkiye'ye F16 satışına yeşil ışık yakılmasına yönelik) ABD'nin bu adımını olumlu karşılıyoruz