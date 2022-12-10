Bakan Çavuşoğlu'ndan Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Bakan Çavuşoğlu, mesajında, dünyada barış ve istikrarın tam olarak sağlanması insan haklarına saygıyı esas alan uygulamaların yaygınlaştırılmasıyla mümkün olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünden bu yana farklı coğrafyalarda insan hakları ihlallerinin ve insani krizlerin devam ettiğini belirterek, “Bu ihlaller ve krizler, yalnızca yaşandıkları ülkeler için değil, dünya barışı ve istikrarı için de tehdit oluşturuyor. Dünyada barış ve istikrarın tam olarak sağlanması, insan haklarına saygıyı esas alan uygulamaların yaygınlaştırılmasının yanı sıra, farklı coğrafyalardaki insan hakları ihlalleri ve insani krizlerle etkin mücadele edebilme imkan ve yeteneklerinin geliştirilmesiyle de yakından ilgili. Uluslararası toplumun, elindeki tüm olanakları insanlığın ortak refahı ve mutluluğu için kullanması gerekiyor. Küresel ve bölgesel kuruluşların yapıcı, iyileştirici, önlem alıcı rol ve gayretlerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunuyor” ifadelerinde bulundu.

“Türkiye, insan hakları ihlallerine karşı mücadelesiyle uluslararası topluma örnek olmaya devam ediyor”

Çavuşoğlu, Türkiye'nin vatandaşları ile ev sahipliği yaptığı milyonlarca kişinin haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çabalarını kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye, dünyanın dört bir yanında yaşanan İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık da dahil olmak üzere her türlü insan hakları ihlallerine karşı mücadelesiyle uluslararası topluma örnek olmaya devam ediyor. Ayrıca, bir yandan insan hakları konusunda masada önemli girişimlerin şekillenmesine öncülük ederken, diğer yandan sahada ihtiyaç sahiplerine etkin ve hızlı bir şekilde ulaşıyor. Evrensel değerlere dayalı insan haklarının üstün tutulduğu, barışın, adaletin tüm dünyada hakim olduğu, kural temelli düzenin güçlendiği bir dünya dileğiyle, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 74. yıldönümünü kutluyorum.”

Kemal Diri

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