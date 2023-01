Bakan Çavuşoğlu'ndan 'F-16' açıklaması: 'Yönetimle her düzeyde anlaşmalar sağlandı'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile bir araya geldi Gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Balkanlar'daki rolüne ilişkin, “Türkiye'nin Balkanlar ile kurduğu bağ çok güçlü, tarihi bağlarımız var. Bugün her ne kadar bazı Batı ülkeleri Türkiye'yi Balkanlarda rakip olarak görmeye çalışsa da aslında biz kimseyi rakip olarak görmüyoruz, Batı Balkanların da Bosna Hersek'in her kesimin desteğine ihtiyacı var. Bizim için Balkanların istikrarı son derece önemlidir. Biz bunu sadece bir temenni olarak söylemiyoruz. Balkanların barış, huzur ve ekonomik kalkınması için somut adımlar atıyoruz. Her alanda desteğimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Yönetimle her düzeyde anlaşmalar sağlandı”

Bakan Çavuşoğlu, ABD ziyaretine ilişkin, F-16'larda sürecin nasıl işleyeceğiyle ilgili ise şunları söyledi:

“Çarşamba günü sayın Antony Blinken ile Stratejik Mekanizma Toplantısının bakanlar düzeyinde 2'nci toplantısını gerçekleştireceğiz. Çarşamba günü gündemimizde belirlediğimiz konuları değerlendireceğiz Bunlardan biri de F-16. Bunun dışında ikili düzeyde, bölgesel düzeyde değerlendireceğimiz konular var. F-16'da askeri müzakereler tamamlandı. ABD Savunma Bakanlığı, dışişleri bakanlığına gönderdi. Yönetim, dışişleri bakanlığı aracılığı ile gayri resmi şekilde kongreye bildirimde bulundu. Her iki kanatta da Dış İlişkiler Komisyonu başkanları ve en tecrübeli üye. Buradan itiraz gelmezse süreç tamamlanıyor, resmi bildirim oluyor. 1-2 itiraz var, özellikle bir senatör sürekli itirazını gündeme getiriyor, biz sorunsuz şekilde geçmesini arzu ederiz. Yönetimle her düzeyde anlaşmalar sağlandı. Yönetimin bunun sadece Türkiye için değil NATO için de önemli olduğunu vurgulaması önemlidir. İrade yönetimde. Yönetim işleyiş sürecinde kararlı durursa herhangi bir sorun yaşanmaz. Biz şartlı veya elimizi kolumuzu bağlayan şekilde bir ülkeden ürün almak istemeyiz."

"Yunanistan'a F-35 verilmesi konusu medyadan okuduğumuz bir haber"

"Yunanistan'a F-35 verilmesi konusu medyadan okuduğumuz bir haber" diyen Çavuşoğlu, "Biz genel olarak ABD'ye şunu söylüyoruz, Türkiye- Yunanistan ilişkilerinde denge bozulmaya başladı, ABD'nin bir denge politikası vardır. Kıbrıs'ta Türk kesimi ile Rum kesimi arasındaki denge de bozulmaya başladı. ABD gibi müttefikin bu dengelere dikkat etmesi gerekiyor. Kim, hangi silahı kime satar bizim için önemli değil, önemli olan bizim gücümüz ne, biz ne yapıyoruz çıkarlarımız için hangi adımları atıyoruz bu daha önemlidir” ifadelerini kullandı.

“Güçlü Türkiye olmadan Batı Balkanlar kesinlikle barış içerisinde yaşayamazdı”

Türkiye'nin Balkanlardaki istikrar ve barışa verdiği destekten dolayı teşekkür eden Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç, “Türkiye'nin sürekli bir şekilde güçlenmesi, ekonomik, teknolojik alanlardaki gelişim bizi son derece mutlu ve memnun ediyor. Güçlü Türkiye ile Batı Balkan da daha güçlüdür. Türkiye olmadan ne olacağı büyük bir soru işareti. Güçlü Türkiye olmadan Batı Balkanlar kesinlikle barış içerisinde yaşayamazdı” dedi.

Tarihin Türkiye ve Bosna-Hersek'i birleştirdiğinin altını çizen Turkoviç, “Bildiğiniz gibi Bosna Hersek 1 ay önce AB statüsünü almıştır. Bizim gitmek istediğimiz yol o tarafta. Biliyoruz, kolay olmayacak, hızlı da olmayacak. Türkiye, Bosna Hersek'in NATO Eylem Planına girmesinde büyük bir destek sağlamıştır. Biz de NATO'ya girmede adım adım geliyoruz. Türkiye'den desteğin devam etmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 5-6 milyon Balkan kökenli insanın yaşadığını bildiren Turkoviç, bu zenginliğin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.



Mevlüt İşli



