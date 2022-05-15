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Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç açıklaması!

Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç açıklaması!
Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Teröre destek veren ülkelerin NATO müttefiki olmaması gerektiğine inandığımız için bu tutumu sergiledik” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Savaşın sonlandırılması için çaba sarf edilmesi gerekiyor" dedi.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Finlandiya ile İsveç'in PKK ve YPG terör örgütleriyle ve mensuplarıyla yaptıkları görüşmeler ve özellikle İsveç'in silah yardımı yapmasıyla birlikte tüm rahatsız olduğumuz konuları açık şekilde sergiledik. Bunları fotoğraflar ve belgelerle müttefiklerimize de anlattık" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Finlandiya Dışişleri Bakanı tutumuza ılımlı yaklaşırken İsveç'te bunu görmüyoruz” dedi.

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