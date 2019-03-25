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Bakan Çavuşoğlu'ndan Golan tepkisi

Bakan Çavuşoğlu'ndan Golan tepkisi
Bakan Çavuşoğlu'ndan Golan tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı kabul eden kararnameyi imzalamasına ilişkin, “ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı.” dedi.

Çavuşoğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

"ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı. Ancak bu karar, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak. Aksine, Orta Doğu'daki barış çabalarını engelleyerek, bölgede gerilimi daha da artıracak."

İşte o tweet;

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