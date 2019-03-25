Bakan Çavuşoğlu'ndan Golan tepkisi

Çavuşoğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti;
"ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı. Ancak bu karar, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak. Aksine, Orta Doğu'daki barış çabalarını engelleyerek, bölgede gerilimi daha da artıracak."
İşte o tweet;
ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı. Ancak bu karar, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak. Aksine, Orta Doğu'daki barış çabalarını engelleyerek, bölgede gerilimi daha da artıracak.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 25 Mart 2019