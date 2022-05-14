Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği yorumu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Almanya'da toplantı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği girişimine ilişkin, "Bugün Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanları ile görüşeceğiz. Zaten sürekli görüşüyoruz. Her iki bakan ile yakın temas halindeyiz. Ama NATO üyeliği konusu başka bir konu. Burada özellikle Türkiye'nin tutumunun sebebi gayet açık. NATO bir birlik değil, bir örgüt değil. NATO adı üstünde bir müttefikliktir. Bu ne gerektirir? Sadece güvenlik meselesi değil, omuz omuza dayanışma gerektirir. Her alanda özellikle güvenlik konusunda bir tehdit olduğu zaman" ifadelerini kullandı.

"NATO'ya üye olacak ülkeler, PKK-YPG terör örgütlerine destek vermemeli"

Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in açık bir şekilde PKK-YPG terör örgütlerine destek verdiğini dile getirerek, "Maalesef bahsettiğimiz ülkeler, PKK-YPG terör örgütlerine çok açık destek veriyor. Bu da tabii halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor. Gözümüzün önünde, tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke açıkça PKK-YPG terör örgütlerine her gün bize saldıran, askerlerimizi, polisimiz şehit eden bir terör örgütüne destek vermemeleri gerekiyor. Ayrıca PKK ile mücadelemizden dolayı bize yönelik çok kısıtlamalar getirdiler. Dolayısıyla tüm bunları elbette kendileriyle, diğer müttefiklerimizle de açık bir şekilde görüşeceğiz" dedi.