Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'e tepki: 'Irkçı ve nefret suçu içeren bir eylem'

Bakan Çavuşoğlu, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Antonio Tajani ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ile Tajani görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin, “İtalya ile temaslarımızda son zamanlarda yoğunluk var. İtalya ile ilişkilerimizi 2007 yılında stratejik ortaklık seviyesine çıkarmıştık. İkili ve baş başa görüşmelerimizde ilişkilerimizi tüm boyutları ile değerlendirdik. Birçok konuda görüş alışverişinde bulunduk. Birçok bölgesel konuda İtalya ile aynı düşünüyoruz. Ekonomik ilişkilerimize baktığımızda İtalya bizim en büyük ticaret ortaklarımızdan. İstanbul'da bir iş forumu teklifi geldi, bunu kısa zamanda Ticaret Bakanımızın koordinasyonunda gerçekleştirmek istiyoruz. İtalya'da yaklaşık 50 bin civarında vatandaşımız yaşıyor. İki ülke arasında önemli bir köprü kurduklarını söyleyebiliriz. İtalya ile her zaman samimi bir dostluğumuz olmuştur. İtalya da Türkiye de terörden çekmiş ülkeler. Bir ortak sınamamız da düzensiz göçmen. Düzensiz göç ile mücadelede İtalya ile işbirliği yapacağız. Avrupa genelinde PKK ve onun uzantılarının propagandalarını arttırdığını görüyoruz, tüm Avrupa ülkelerinin bu konuda daha kararlı olması gerekiyor. İtalya her zaman Türkiye'nin AB ilişkilerine en çok destek veren ülke olmuştur. İki ülke için de önemli ülke Libya, bu konuda İtalya ile işbirliğimizi daha da arttıracağız. Esas olan Libya'da kalıcı istikrar. Doğu Akdeniz'in rekabet alanı değil işbirliği alanı olmasını istiyoruz, Akdeniz'in işbirliği alanı olması konusunda İtalya ile işbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

İtalya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Antonio Tajani, yasa dışı göçe değinerek, “Libya, düzensiz göçmen, Balkanlar konusunda görüş birliğimiz var. İkili ilişkileri de ele aldık, son derece olumlu bu ilişkiler; ama onları daha da güçlendirmek mümkün. Göçmen dediğimizde her iki ülke de aynı şey ile karşı karşıya. Kaçak yolla gelen göçmenler var, Türkiye'den gelen yok, inanılmaz bir kontrol var. Sizlere bu konu hakkında teşekkür etmek istiyorum. Bu yasa dışı göç hepimizi çok ilgilendiriyor. Göçmenlik konusunda işbirliğimizi güçlendireceğiz. 4 milyon kişiyi Suriye'den gelen insanları Türkiye ağırladı, bu mesele için de Türkiye'ye teşekkür etmeliyiz, AB'nin bu büyük gayreti desteklemesi gerekiyor. Hem Ankara hem de Roma için birlikte çalışmalıyız. Tahıl anlaşması yapıldı, sosyal gerilimler ve göçmen hareketi azaltıldı. Sizlerin arabuluculuğu sayesinde gerçekleşti. Esir alışverişinde de çok önemli bir adım attı Türkiye. Türkiye bizim için son derece anlamlı temel ifade etmekte. Türk ve İtalya İçişleri Bakanları birlikte çalışacaklar, Libya'daki istikrar için birlikte çalışacaklar. Libya için her iki ülke de birlikte çalışma kararı aldık. Seçimlerin Libya'da yapılmasını istiyoruz, bu konuda işbirliğimizi geliştireceğiz, girişimlerimizi arttıracağız. Somut adımlar attık, somut seçimler BM'nin İtalya'da da Roma'da da taraflar arasında bir destek vermesini sağlayacaktır. BM'nin de bu eyleme katılmasını istiyoruz. Aynı şey Balkanlar için de geçerli, orada da seçimler önemli. İçişleri Bakanlarımız bu konuyu ele alacak, somut adılar atacaklardır” diye konuştu.

"Irkçı ve nefret suçu içeren bir eylem"

Bakan Çavuşoğlu, İsveç'teki gösteriye ilişkin şunları kaydetti:

“İsveç'te PKK/YPG'nin başka bir propagandasını gördük. Bu hem ırkçı hem de nefret suçu içeren bir eylemdir. Hangi açıdan bakarsanız bakın İsveç'in de mücadele etmesi gereken bir eylemdir. Terör ile mücadele konusunda anayasasını İsveç değiştirdi ama o kanunlara da ihtiyaç yok. Irkçı ve nefret suçu içeren bir eylem ile mücadele etmesi gerekiyor. Daha önce büyükelçiliğimiz üzerine lazer ile PKK'nın gösteri olmuştu, İsveç bu eylemleri engellemekte zorlandıklarını söylemişti, ama bu eylem şehrin merkezinde, belediyenin e hemen önünde, herkesin gözünün önünde gerçekleşti. Dolaysıyla İsveç'in burada sorumluluğu var, bu sorumluluktan kaçamazlar. Hele hele sadece kınayarak kaçamazlar. 3'lü ahitname gayet açık. Bu ahitnameyi İsveç ve Finlandiya ile müzakere ederek, üzerinde mutabık kalarak imzaladık. Tek başına bizim dayattığımız ya da tek başına onların talepleri değil. Bu ne demek; İsveç ve Finlandiya yağabileceklerini taahhüt ettiler ve altına imza attılar. Koyalım bu taahhüt nameyi önümüze hangisini gerçekleştirmişler, hanisini gerçekleştirmemişler. Açık net, biz ne fazlasını ne de eksiğini istiyoruz. Hangi konuda mutabık kaldıysak onun gereğinin yerine getirilmesini istiyoruz. Evet bazı açıklamalar var, hükümetin kararlılığını görüyoruz. Diğer taraftan terör örgütünün orada mevcudiyeti ve faaliyetleri devam ediyor. İnsan devşirme, para toplama devam ediyor, İsveç bunları önleme taahhütlünde bulundu, bu taahhütlünü yerine getirmesi gerekiyor. Bu terör örgütü ve onun destekçileri İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasını istemiyor, engellemek için de her şeyi yapıyor. Ya İsveç ve Finlandiya onları NATO üyeliklerini engellemelerine göz yumacak ya da terör örgütlerine karşı gerekli adımları atacak. Önümüzdeki süreçte 3'lü uzmanlar toplantısını gerçekleştireceğiz. BATO Genel Sekreteri'nin bir teklifi oldu, ‘bu toplantıyı Brüksel'de yapalım, ben de göreyim' diye. Bizim için hiçbir mahsur yok. İlk iki toplantı Finlandiya ve İsveç'te olmuştu, bu Brüksel'de de olabilir. NATO Genel Sekreteri uzmanları da görsün hangilerini gerçekleştirdiler, hangilerini gerçekleştirmediler."

"ABD ve Rusya verdiği sözü tutmamıştır"

Bakan Çavuşoğlu, ABD ziyaretine ilişkin, “Stratejik mekanizmasının gerçekleştirilmesi bakamından önemli. Bakan Yardımcımız Sedat Bey farklı kurum ve bakanlıklardan arkadaşlarla önden gidecekler. Sadece F-16 konuşulmayacak. Suriye konusu da ele alınacak. ABD'nin terör örgütüne desteğe devam ediyor. ABD ve Rusya verdiği sözü tutmamıştır. ABD, Münbiç eylem planında da gereğini yapmamıştır. FETÖ meselesi var. İkili ilişkilerimizi zehirleyen bazı sorunlar var. Onun yanında olumlu gelişmeleri de ele alacağız. Bir taraftan sorunları çözmek bir taraftan ilişkilerimiz geliştirmek” diye konuştu.

Mevlüt İşli

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