Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveçli mevkidaşına: 'İmkansızı istemiyoruz'

Bakan Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, “Yeni İsveç hükümetinin ülkemizle ilişkililerini daha da geliştirmek istedikleri yönünde siyasi iradesini görüyoruz ve takdirle karşılıyoruz. İlişkimizde karşılıklı temaslar giderek artıyor. Başbakanın geçen ay ülkemizi ziyaret etmesi de son derce faydalı oldu, Cumhurbaşkanımız ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiler. Ocak ayında İsveç parlamentosunu ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Teknik düzeyde olsun, siyasi düzeyde olsun görüşmelerimizi düzenli şekilde gerçekleştireceğiz. Ekonomik ilişkilerimizi de geliştirmek her iki ülkenin yararına. İsveç Milli Savunma Bakanı da ocakta ülkemizi ziyaret edecek. İsveç Adalet Bakanını ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağız” açıklamasında bulundu.

“İlave adımların atılması bizim en doğal beklentimiz”

Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurularına ilişkin, “Şunu kabul etmemiz lazım, o günden bu yana her iki ülke bazı ilerlemeler kaydetti. Biz atılan adımları açıkça söylüyor, kabul ediyor, bundan da memnuniyet duyuyoruz. İsveç'in attığı adımları da not ediyoruz. Anayasalarında değişiklikler yapıyorlar. Savunma sanayiinde ürünlere getirilen kısıtlamaların kaldırıldığı açıklamaları son derece olumlu. Mevkidaşımın özellikle terör örgütü PYD/YPG ile aralarına mesafe koyan açıklamaları da önemliydi. Keza PKK iltisaklı bir şahsı ülkemize sınır dış ettiler. Bunlar doğru yönde atılan adımlardır. Ancak özellikle terör örgütü iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması gibi bazı konularda somut bir gelişme yok. Listemizde olmayan bir kişinin iade edilmesini memnuniyetle karşıladığımızı söylemiştik. Bu hafta bir FETÖ mensubunun ülkemize iade talebi İsveç Yargıtayı tarafından reddedildi, bu çok olumsuz bir gelişme. Terör iltisaklı şahısların sınır dışı edilmeleri konusunda ilave adımların atılması bizim en doğal beklentimiz. İsveç'in de, Finlandiya'nın da ahitnameden doğan yükümlülükleri var” diye konuştu.

“İmkansızı istemiyoruz”

Bakan Çavuşoğlu, FETÖ mensupları için İsveç'in cazibe merkezi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Nihayetinde biz imkansızı istemiyoruz, terörle mücadelede sizden destek istiyoruz. Sizinle ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesinde, müttefik olmak istediğiniz ülkenin güvenlik endişelerini anlamanızı istiyoruz. Atılması gereken önemli adımlar var. Türk halkının ve de Meclisimizin de ikna olması gerekiyor. Bu yönde atacağınız adımlarda biz Türkiye olarak her türlü desteği vereceğiz.”

Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, somut adımlar görmek istediklerini kaydederek, İsveç'in yeni hükümetinin terörle mücadele konusunda daha kararlı ve daha samimi olduğunun altını çizdi.

“PKK faaliyetlerinin İsveç topraklarında desteklenmesi suç haline gelecek”

Türkiye ve İsveç'in son derece yoğun iş birliğine sahip olan ülkeler olduğunu söyleyen Billström ise, “Terörizmle mücadele konusunda çok önemli bir iş birliğimiz var. En önemli konu başlıklarımızdan biri oldu. İsveç bir ahitname (Türkiye-Finlandiya-İsveç Üçlü Mutabakatı) imzaladı. Bazı adımların atılması gerekiyor terörizmle mücadele konusunda. İsveç sözlerini tutar. Biz bu ahitnameyi çok ciddi olarak ele alıyoruz. Her paragrafla ilgili olarak adımlarımızı atmaya başladık ve bunu uygulamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bakan Billström, İsveç'in terörizm konusunda somut adım atamadığı yönünde gelen soru üzerine, “Biz taahhütlerimizi ciddiye alan bir ülkeyiz. İsveç'te bağımsız bir yargı var. Üçlü ahitnamenin imzalanmasından bu yana İsveç'teki özellikle operasyonel iş birliğinin yoğunlaşmasıyla ilgili adımlar atıldı. PKK, belki İsveç'e büyük tehdit olmayabilir ama kesinlikle Türkiye için büyük bir tehdit. Biz bunu çok ciddiye alıyoruz. Bireysel olarak vakalara değil genel tabloya bakmak lazım. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan yeni yasal düzenleme ve şu anda İsveç parlamentosunda görüşülen bir başka yasal düzenlemeden sonra anayasada değişiklikler olacak. Yeni bir mevzuat yürürlüğe girecek. Biz terörizm propagandası yapmayı suç haline getireceğiz. Bu da çok geniş kapsama sahip olacak. İkinci yasal düzenleme için ise terörizmin desteklenmesi ya da teşvik edilmesi artık suç teşkil edecek. PKK faaliyetlerinin İsveç topraklarında desteklenmesi, İsveç topraklarında artık suç unsuru haline gelecek” açıklamasında bulundu.

Yeni kanunun dernekleşme ve bununla ilgili toplantı gibi özgürlükleri kısıtlayabileceğini bildiren Billström, “Yeni bir suç kabul edeceğiz. Bir terörist örgütte bu terör örgütünü teşvik etmek, bununla ilgili propaganda yapmak ve onu desteklemek için atılan adımlar artık suç teşkil edecek” diye konuştu.

Mevlüt İşli



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