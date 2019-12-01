Bakan Çavuşoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

AK Parti Gençlik Kolları Akdeniz Bölgesi İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımlarıyla düzenlendi. Alanya'da düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Çavuşoğlu, AK Parti'nin kongre sürecine değindi. Çavuşoğlu, bu süreçte istişareler yapılmasının ve kongre sürecine ortak akılla gidilmesinin, partinin geleceği için önemli olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, "Bu kongre yenilenmedir ve yenilenmeyle beraber teşkilatlarımız gelecek hedeflere ulaşmak için çalışır. Her bir kongre vefa için bir sınavdır. Görev alacaklar ve devam etmeyecekler var. Bu bir değişimdir, değişim kaçınılmazdır. Bu değişimi yaparken görevi bırakan arkadaşlara vefa göstermek bizim boynumuzun borcudur" ifadelerini kulandı

18 yıllık süreçte Türkiye gündeminin büyük bir değişim gösterdiğini ifade eden Çavuşoğlu, AK Parti güçlendikçe önce seçim yoluyla, uyarılar yoluyla, e-muhtıralar, Gezi Olayları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimine kadar birçok zorluk ve tehdit seviyesinin yükseldiğini hatırlattı.

"Dönüm noktası olacak"

Türkiye'nin jeopolitik konumunu değerlendiren Çavuşoğlu, TANAP Projesine değinerek, Türkiye'nin jeopolitik pozisyonu bakımından dünyada çok dikkat çekici bir potansiyeli olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, "TANAP ve Türk Akımı-2 Avrupa'yı hedefliyor. Ulaşım projelerinde Türkiye İpek Yolunun canlandırılmasında en kritik ülke. Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak. Böyle bir coğrafyada yaşıyorsak girişimci ve insani olmamız lazım. Sorun varsa çözmek için girişimci olmamız lazım" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Kıbrıs etrafındaki rezervlerin paylaşımı için masada güçlü olunması gerektiğinin altını çizdi.

Erdal Anak - Yağmur Yıldız - Burak Yalman