Bakan Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ‘Rus turist' çıkışı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, “Sayın Kılıçdaroğlu 'Bu politika yanlış; değiştireceğiz, Ruslara yaptırım uygulayacağız' diyor. Hayırdır, Sayın Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün 'yurtta barış, dünyada barış' ilkesinden vaz mı geçiyoruz? ? İyi de sen yaptırım uygulayacaksın, benim Antalyalı esnafım, çiftçim, turizmcim kaybedecek. Daha yaptırım lafını ağızlarına aldıkları anda bile Antalya'ya gelen turist sayısında yüzde 80 azalma oldu” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde vatandaşlara seslendi. Konuşmasında Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Bakan Çavuşoğlu, Türk milletinin derin bir feraset ve basiret sahibi olduğunu 21 yıldır gösterdiği gibi 14 Mayıs'ta da dosta ve düşmana göstereceğini söyledi. “Cumhur İttifakı olarak doğruya doğru, yanlışa yanlış demekten vazgeçmeyeceğiz” diyen Bakan Çavuşoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın inşa ettiği Yeni Türkiye'nin sesinin Cumhur İttifakı'yla her coğrafyada daha da gür çıkacağına vurgu yaptı. Çavuşoğlu, “Bu millet ne kadar derin bir feraset ve basiret sahibi olduğunu 21 yıldır gösterdiği gibi 14 Mayıs'ta yine dosta düşmana gösterecek. Hep birlikte çalıştıkça büyüyecek, büyüdükçe yükselecek, yükseldikçe çağa yön vereceğiz” dedi.

"Daha yaptırım lafını ağızlarına aldıklarında anda bile Antalya'ya gelen turist sayısında yüzde 80 azalma oldu"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdi bakıyorsunuz Kılıçdaroğlu; 'Bu politika yanlış; değiştireceğiz, Ruslara yaptırım uygulayacağız' diyor. Hayırdır, Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesinden vaz mı geçiyoruz? İyi de sen yaptırım uygulayacaksın, benim Antalyalı esnafım kaybedecek. Sen yaptırım uygulayacaksın, benim Antalyalı çiftçim kaybedecek. Sen yaptırım uygulayacaksın, benim Antalyalı turizmcim kaybedecek. Benim kazancım ne onu söyle? Batı'ya yaranmak için, sizi dizayn edene şirinlik yapmak için tüm dünyanın imrendiği o denge politikamızdan biz niye vazgeçelim. Daha yaptırım lafını ağızlarına aldıklarında anda bile Antalya'ya gelen turist sayısında yüzde 80 azalma oldu. 1 Mayıs'ta burada çok turist olurdu, 9 Mayıs'ta onların zafer bayramı. Hepsi başka ülkelere gitti. Onları tekrar geri getirmek için tekrar çalışmamız lazım. Bunlar sorumsuz. Bunların vatan, millet diye, turizm diye bir derdi yok. Çiftçinin derdiyle dertlenmez bunlar.”

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.