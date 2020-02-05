Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB ülkeleri büyükelçileri toplantısında, "Terörle mücadelede zafiyete uğradığımız zaman hepimiz zarar görürüz" dedi.
Bakan Çavuşoğu, AB Parlamentosunda Yunan Milletvekili ırkçı Yannis Lagos'un Türk bayrağını yırtması hakkında Yunanistan yönetiminin tutumundan memnun olduklarını belirterek, "Yaşanan üzücü olayı hepiniz biliyorsunuz. Yunanistan yönetiminin tutumundan memnunuz ama ırkçılığın Avrupa Birliği değerlerini kökten sarstığının farkına varmamız lazım" dedi.