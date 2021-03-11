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Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar!.

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar!.
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar!.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları:

- Suriye'nin birliğine yönelik desteğimiz devam edecek. Bir sonraki toplantıyı Türkiye'de gerçekleştirme konusunda mutabık kaldık

- BM verilerine göre 13.4 milyon Suriyeli yardıma muhtaç. Yaklaşık 6 milyon Suriyelinin barınak ihtiyacı var. 2.4 milyon Suriyeli çocuk hala okula gidemiyor

- Suriye'deki itilafın temel nedeni halkın isteklerinin göz ardı edilmesidir. Rejimin daha yapıcı tutum sergilemesi gerekiyor

- Rusya S-400 konusunda iyi teklif verdiği için anlaştık. Türkiye daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyuyor ve bunu alacak

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