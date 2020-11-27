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Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli görüşmeler

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli görüşmeler
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli görüşmeler

Nijer'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli görüşmeler gerçekleştirdi.


Bakan Çavuşoğlu, Kuveytli mevkidaşı Al-Sabah ile bir araya geldi

Nijer'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmet Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 47. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Nijer'in başkenti Niamey'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmet Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Beninli Devlet Bakanı Tchane ile görüştü

Nijer'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Benin Planlama ve Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Abdoulaye Bio Tchane ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 47. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Nijer'in başkenti Niamey'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Benin Planlama ve Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Abdoulaye Bio Tchane ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Atmar ile görüştü

 Nijer'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 47. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Nijer'in başkenti Niamey'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Sudanlı mevkidaşı İsmail ile görüştü

Nijer'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Gamereddin İsmail ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 47. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Nijer'in başkenti Niamey'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Gamereddin İsmail görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Nijer Devlet Başkanı Mahamadou tarafından kabul edildi

Nijer'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Devlet Başkanı Issoufou Mahamadou tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 47. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Nijer'in başkenti Niamey'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Nijer Devlet Başkanı Issoufou Mahamadou tarafından kabul edildi.

Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Al Saud ile görüştü

Nijer'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saud ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 47. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Nijer'in başkenti Niamey'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saud ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

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