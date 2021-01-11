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Bakan Çavuşoğlu'ndan Pakistan ziyareti

Bakan Çavuşoğlu'ndan Pakistan ziyareti
Bakan Çavuşoğlu'ndan Pakistan ziyareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13-14 Ocak tarihlerinde Pakistan’a gidecek. Bakan Çavuşoğlu’nun ziyaret kapsamında ikili ilişkileri elle alması ve Karaçi Başkonsolosluğu’nun yeni binasının resmi açılışını gerçekleştirmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13-14 Ocak tarihlerinde Pakistan İslam Cumhuriyeti'ne bir ziyarette bulunacak.

Ziyaret sırasında ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Gerçekleştirilecek görüşmelerde Yedinci Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısına ilişkin hazırlıkların eşgüdümünün de yapılması bekleniyor. Ziyaret sırasında ayrıca Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları İkinci Toplantısı tertiplenecek. Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında Karaçi Başkonsolosluğu'nun yeni binasının resmi açılışını da gerçekleştirecek.

Utku Şimşek
 

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