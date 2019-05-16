Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Letonya'da temaslarda bulunuyor. Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgards Rinkevics ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında S-400'lere ilişkin açıklamada bulundu.

Çavuşoğlu, “ABD'nin S-400'lerin F-35'lere tehdit oluşturduğu gibi bir iddiası var. Biz çok net bir şekilde ifade ettik bu sistem tamamen bizim kontrolümüzde olacak, NATO sistemlerine entegre edilemeyecektir. ABD'lilerin bu konudaki iddiaları gerçek olsaydı bu noktadaki bence S-400'lerin F-35'lerin teknolojisine yetişmiş olması gerekirdi. Baltık bölgesi olsun, Suriye olsun kuzey bölgelerde S-400'ler F-35'lerin teknolojisine yetişmiş olacaktı. Suriye'de Rusların kontrpolünde S-400'ler var, aynı şekilde Amerikan uçakları, İsrail F-35'leri bu bölgede uçmaya devam etmektedir. Sınırın diğer tarafında da Norveç sınırında S-400'ler konuşlandırıldı ve burada Norveç F-35'leri uçmaktadır. Eğer bu iddia doğru olsaydı çoktan olmuş olurdu. Bu değerlendirmeyi teknisyenler yapmalı. Biz Amerikalılara ve NATO'ya bir teklifte bulunduk. Ortak teknik çalışma grubu kurulması önerisinde bulunduk. Bu değerlendirmeyi kendilerinin yapması, bu grubun bulgularını bizimle paylaşmasını istedik ve müttefikimiz ABD'nin iddialarını değerlendirmesini istedik” ifadelerini kullandı.