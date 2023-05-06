Bakan Çavuşoğlu'ndan Sudan'daki saldırı açıklaması: 'Büyükelçiliğimizi Port Sudan'a taşıma kararı aldık'

Türkiye'nin Sudan Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldı. Saldırı nedeniyle büyükelçilik aracında hasar meydana geldi. Saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmezken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuyla ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu, “Ordu ve hızlı destek kuvvetleri arasındaki çatışmalar, şehrin tam ortasında gerçekleşiyor. Bizim büyükelçiliğimizin olduğu cadde ve sokaklarda da bu çatışmalar bazen de şiddetlenerek devam ediyor. O nedenle ilk günlerde vatandaşlarımıza bazı hizmetleri vermekte istediğimiz hızı yakalayamadık. Birkaç sokak ileride bir eve vatandaşımızın büyükelçiliğimize gelmesinde bile zorluk çektik” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Ateşkes ilan ediliyor ama iki taraf da birbirini suçluyor. İhlaller var. Yer yer de gerginlik ve çatışmalar tırmanıyor. Büyükelçiliğimizin, çalışma arkadaşlarımızın güvenliği bakımından ordunun geçiş hükümetinin de tavsiyesiyle büyükelçiliğimizi Port Sudan'a taşıma kararı aldık. Arkadaşlarımız orada gerekli ihtiyaç duydukları bilgisayar ve benzeri malzemeleri Büyükelçiliğimizden alıp Port Sudan'a hareket edeceklerdi. Büyükelçimiz İsmail Çobanoğlu, hem orduyla hem de hızlı destek kuvvetleriyle görüştüler. Hatta oraya gidinceye kadar yardım da ettiler, fakat sokağa girince ateş açılmış. Burada tabi bizim özel kuvvetlerimiz de var. Hiçbir kardeşimizde, büyükelçimizde veya diğer koruma arkadaşlarımızın hiçbirisinde yaralanma yok, araçta hasar var. Bunu kim, neden yaptı konusunda her iki tarafla da görüşmeler devam ediyor. Büyükelçimizle de telefonla görüştüm. Herhangi bir vatandaşımızda yaralanma yok. Hiç kimse endişe etmesin. Arkadaşlarımız oradan çekilip daha güvenli bir yere gittiler. Buradan arkadaşlarımızı alıp büyükelçiliğimizi Port Sudan'a geçici olarak taşıyacağız. Burada özellikle dönmek isteyen vatandaşlarımız olursa, onları daha önce nasıl Türkiye'ye getirdiysek, en uygun yöntemle güvenli bir şekilde getireceğiz. Vatandaşlarımıza oradan hizmet vereceğiz. Ama şimdi buradan arkadaşlarımızın gerekli malzemeyle buradan çıkması, onların güvenliği bakımından önemli, onu da takip ediyoruz.”

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