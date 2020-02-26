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Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’da seçilmiş müftü Ahmet Mete’ye verilen 4 ay hapis cezasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'da, Selanik İstinaf Mahkemesi, bir cenaze töreni ile ilgili "resmi makamı gasbetmek ve dini töreni engellemek" suçlamasıyla yargılanan İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'yi tecilli olmak üzere 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “AB üyesi bir ülkede seçilmiş bir müftü cenaze namazını kıldırdığı için hapis cezası alıyor. Dünyanın hangi ülkesinde bir rahip, bir haham veya başka bir din adamı bu dini vecibeden mahrum bırakılmıştır? Böyle bir uygulama dünyanın en kötü rejimlerinde bile görülmemiştir” dedi.

Mehmet Kalay

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