Bakan Çavuşoğlu'nun KKTC ziyareti Rum basınında

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gelmişti. Çavuşoğlu'nun 5+1 Toplantısı öncesindeki KKTC ziyaretine, Rus basınında geniş yer verildi.

Yerel gazetelerden Fileleftheros'ta, “Türk Satranç Tahtasında Hamleler” başlığı ile yer alan haberde, “Türkiye'nin toplantının gündemini önceden belirlemeyi istediği” öne sürüldü. Haberde ayrıca, 5+1 Toplantısı'nın 1-7 Mart tarihleri arasında yapılacağının kesinleştiği iddia edilerek, konferansın nerede yapılacağının ise henüz netlik kazanmadığı ifade edildi. Anastasiadis'in dün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'le telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bilgisinin de yer aldığı haberde, görüşmede Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmelerin ele alındığı kaydedildi. Miçotakis'in konferansın ön hazırlığının yapılması amacıyla önümüzdeki günlerde Güney Kıbrıs'a gitmesinin beklendiği aktarıldı.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberi, “Çavuşoğlu İşgal Bölgelerinde Koordine Oluyor” başlığı ile vererek, 4'üncü KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın dün Kıbrıs sorununa ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamaya değindi. Haberde, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamasına da yer verildi.

Politis gazetesinin “Garantör Devletlerden Yoğun Kulis Faaliyeti” başlığı, Alithia gazetesinin ise “Çavuşoğlu: Federasyon Görüşmüyoruz” başlığı dikkat çekti.