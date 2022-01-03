Bakan Derya Yanık: 2022'de toplam 438 çocuk kapasiteli yeni çocuk evlerimizi hizmete açacağız'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dezavantajlı çocukların korunması ve bakımlarının sağlanmasına yönelik hizmetleri yaygınlaştırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla 2022'de farklı illerde 4 çocuk evleri sitesi ve 38 çocuk evi ile 30 kapasiteli 1 çocuk destek merkezinin hizmete gireceğini belirtti.

Çocukların korunmasının ve sağlıklı gelişimlerinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını dile getiren Bakan Yanık, devlet korumasındaki çocuklara sunulan koruma ve bakım hizmetlerinin “aile sıcaklığını” hissettirmek amacıyla son yıllarda aile odaklı yürütüldüğünü ifade etti.

Çocuk koruma sisteminin başlangıçtan bu yana dönüşüm geçirdiğini belirten Bakan Yanık, birçok çocuğun bir arada yaşadığı koğuş tipi yapılar yerine “ev tipi” hizmet modeline geçildiğini anlattı.

Devlet korumasına alınan çocuklara çocuk evleri, çocuk evleri sitesi ve çocuk destek merkezlerinde hizmet sunulduğunu kaydeden Bakan Yanık, çocuk evlerinin 0-18 yaş aralığındaki korunmaya ihtiyacı olan çocukların kaldığı hizmet birimleri olduğunu, ülke genelindeki 1.193 çocuk evinde toplam 5.653 çocuğa hizmet verildiğini aktardı.

Çocuk evleri sitelerinin ise bir yerleşkede birden fazla ev tipi sosyal hizmet birimi olarak yapılandırıldığını ifade eden Bakan Yanık, halen 112 çocuk evleri sitesinde toplam 6.153 çocuğun hizmet aldığını belirtti.

ÇODEM'de çocuklara psikososyal destek veriliyor.

Bakan Yanık, çocuk destek merkezlerinde (ÇODEM) ise suç mağduru veya suça sürüklenen çocuklara psikososyal destek hizmeti verildiğini, bu yapıların da ev tipi sosyal hizmet kuruluşları olarak faaliyet gösterdiklerini kaydetti. Bakan Yanık ülke genelinde 66 ÇODEM'de toplam 1.421 çocuğa destek sunulduğunu anlattı.

Çocuk koruma sisteminin güçlendirilmesi amacıyla 2022 yatırım programında yeni çocuk evleri inşasının planlandığını ifade eden Bakan Yanık, şu bilgileri paylaştı:

“Ordu'da 30 kapasiteli 1 Çocuk Destek Merkezimizi; Aksaray, Şanlıurfa ve Hatay'da 50'şer, İzmir'de de 60 kapasiteli çocuk evleri sitemizi, ayrıca 38 çocuk evimizi hizmete sunacağız. Böylece 2022'de toplam 438 çocuk kapasiteli yeni çocuk evlerimizi hizmete açacağız. Çocuklarımızın kendilerini aile ortamında hissedecekleri kuruluşlarımızda uzman personelimizle onlara kucak açıyoruz. Koruma ve bakım hizmetlerimizin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerimizle onların hayata sağlıklı şekilde hazırlanabilmeleri için çalışıyoruz.”

Oğuzhan Halil Özbek

