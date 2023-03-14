Bakan Derya Yanık: '81 ildeki psikososyal destek çalışmalarının takibi için eylem planı hazırladık'

Bakan Derya Yanık, 2013 yılında AFAD tarafından çıkarılan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği ile afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetinin resmi olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına verildiğini söyledi. Bu çerçevede bir afet ve acil durumda psikososyal destek hizmetlerinin koordinasyonunun Bakanlığın sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Bakan Yanık, “Bu görevi; Sağlık, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Belediyeler, Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) yer aldığı destek çözüm ortaklarımız ile yürütüyoruz” dedi.

“Sahadaki müdahaleleri takip edebileceğimiz eylem planları oluşturuyoruz”

TAMP'ın genel çatı planı olduğunu kaydeden Bakan Derya Yanık, “TAMP çatısı altında her afetin büyüklüğüne ve etkisine göre ayrıca sahadaki müdahaleleri takip edebileceğimiz eylem planları oluşturuyoruz. Bu çerçevede Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hem 11 ilimizde hem de tahliyelerin gerçekleştiği 70 ilimizde yürütülen psikososyal destek çalışmalarının takibi için Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladık” diye konuştu.

“Birlikte iyileşmek için eylem planımızı oluşturduk”

Bakan Derya Yanık, “Birlikte iyileşmek, bu milletin kendi özündeki o iyileşme gücünü ortaya çıkarmak, depremzede vatandaşlarımıza millet olarak desteğimizi ortaya koyabilmek, profesyonel bilgiyi gerektiren kısımlarında profesyonel bilgi ile tahkim edebilmek için Psikososyal Destek Eylem planımızı oluşturduk. Oluşturduğumuz eylem planında çözüm ortaklarımızın görüş ve önerilerini de aldık” dedi.

İlk 18 ayı kapsayan eylem planının 27 maddeden oluştuğunu belirten Bakan Yanık, “Eylem planı, sahada yürüttüğümüz çalışmaların durum tespitini, ekip yapılanmasını, paydaş kurumlarla iş birliğini, lojistik planlamayı, dezavantajlı nüfus gruplarının ihtiyaç tespitini, afet bölgesinde görev almış bütün personelin çalışana destek ve eğitim programlarını, izleme, değerlendirme ve 81 ilde yapılan psikososyal destek hizmetlerini kapsıyor” ifadelerini kullandı.

Kuruluşların kapasiteleri arttırılacak

Kısa, orta ve uzun vadede planlanan eylem planında yer alan maddelerden bazıları şöyle:

Deprem nedeniyle korunma ve bakım altına alınan çocukların uygun hizmet modellerine yönlendirilmesi için kuruluş kapasiteleri arttırılacak. Yine deprem sonucunda barınma ihtiyacı duyan kadın ve beraberindeki çocuklara, refakatsiz yaşlı veya engelli vatandaşlara yönelik kuruluşların kapasiteleri genişletilecek. ALO 183'te görevli psikologlar aracılığı ile telefonda psikolojik ilk yardım hizmeti verilmeye ve yerinde hizmet almak isteyen vatandaşlara mobil ekipler aracılığı ile ulaşılmaya devam edilecek.

Psikososyal Destek, Afet ve Travma Eğitimleri verilecek

Depremden etkilenen geçici koruma altındaki bireylere yönelik tercüme konusunda eksiklik yaşanmaması için psikososyal destek hizmetlerinin etkinliği arttırılacak. Tercümenin, öncelikle meslek elemanları tarafından yapılmasına dikkat edilecek. Afet bölgelerinde çalışan personele yönelik “Çalışana Destek Planlarının” yürütülmesine devam edilecek. Ayrıca, 81 il müdürlüklerinde standart hale getirilen Psikososyal Destek, Afet ve Travma Eğitimlerinin verilmesi sağlanacak.

Kamu görevlilerine Psikolojik İlk Yardım (PİY) eğitimi

Deprem bölgelerinde başta sağlık, kolluk ve din hizmetleri personeli olmak üzere tüm kamu görevlilerine Psikolojik İlk Yardım (PİY) Eğitimi verilecek. Psikiyatri desteğine ihtiyacı olan kişiler, Sağlık Bakanlığının hastanelerine sevk ve yönlendirmesi yapılarak psikolojik destek alması sağlanacak.

Eylem planında yer alan faaliyetlerin izlenmesi amacıyla 81 ilde paydaş kurumlarla düzenli toplantılar yapılacak. Ayrıca, eylem planı çerçevesinde Bakanlık koordinasyonunda kamu, üniversite, STK, özel sektör iş birliği ile psikososyal destek hizmetine ihtiyaç duyan bütün vatandaşlara ulaşılması hedefleniyor.

Yunus Emre Aytekin

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