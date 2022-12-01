Bakan Derya Yanık: 'Engelsiz bir hayat, tüm vatandaşlarımızın en temel insan haklarının başında geliyor'

‘Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi' EYAF EXPO 2022'nin bu yıl 12'ncisi Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. 200 firma ve kurumun katılımı ile gerçekleştirilen fuarda engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak en yeni teknoloji ürünler sergileniyor. Ulusal ve uluslararası ölçekte lider firmalar, kamu ve özel kuruluşlar ile bir araya gelerek ‘Engelsiz Yaşama' dair iş birliklerini geliştirme fırsatı yakalıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla gerçekleşen Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi açılış konuşmaları ve kurdele kesimiyle başladı. Bakan Yanık yaptığı konuşmada, ''Toplumsal kalkınmanın anahtarı kapsayıcı ve kimseyi dışarıda bırakmayan bir anlayıştır. Bu anlamda hiçbir ayrımcılığın yaşanmaması esas önceliğimizdir. Toplumun her kesimi kendini güvende hissetmeli ve toplumun her bir ferdi fırsatlar noktasında eşit imkanlara sahip olmalıdır'' dedi.

''Engelsiz bir hayat, tüm vatandaşlarımızın en temel insan haklarının başında geliyor''

Bakan Yanık, ''Engelli ve yaşlı bireylerin sosyal hayata tam, bağımsız ve etkin bir şekilde katılmaları için çalışmalarımızı ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendiriyoruz. Bu çalışmalara katkı sunacak her bir etkinliği önemli görüyoruz. Engelsiz Yaşam Fuarı da bu nedenle bizim için ayrı bir değer barındırıyor. Geliştirilen politikalar, verilen hizmetler, bu kavramlar çerçevesinde başarılı olmadığı sürece ne yazık ki toplumsal fayda üretemiyor. Vatandaşlarımızın hayatın akışında karşılaştığı zorlukları en aza indirmeyi hatta mümkünse tamamen ortadan kaldırmayı bu açıdan zorunlu görüyoruz. Engelsiz bir hayat, tüm vatandaşlarımızın en temel insan haklarının başında geliyor. Eğitimden sağlığa, spordan kültür-sanata, seyahatten dijital platformlara kadar tüm hizmetlerin ve mekanların erişilebilir olması ayrı bir önem taşıyor. Adil, hak temelli ve toplumun her kesimini kapsayan niteliklerde üretilen sosyal hizmetlerimizin sunumunda da erişilebilir olmak hedefleniyor'' diye konuştu.

Sadece engelli vatandaşlara yönelik değil, yaşlı ve hasta vatandaşlar ile hamile ve bebekli kadınlara yönelik olarak da erişilebilirliği olmazsa olmaz niteliklerden biri olarak değerlendirdiklerini aktaran Bakan Yanık, ''Yine hayatın olağan akışını sekteye uğratmaması açısından, hareket kısıtlılığı bulunan kişiler, çocuklar, geçici bedensel rahatsızlık yaşayanlar için de erişilebilirlik dönemsel ya da kalıcı önemli bir ihtiyaç. Buradan hareketle şunu çok net bir şekilde ifade edebiliriz ki, erişilebilirliği yüksek tüm alanlar, toplumun bütün kesimleri için konforlu yaşam alanları demektir. Konforlu yaşam alanları ise sosyalleşmeyi artırarak toplumların sağlıklı ve üretken bir biçimde gelişmesine katkı sağlar. Toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, insan odaklı ve hak temelli politikalarla vatandaşlarımızın önündeki hukuki, sosyal ve fiziki tüm engelleri kaldırmaya kararlıyız'' şeklinde konuştu.

Fuarda konuşan EYAF EXPO yetkilisi Alper Okyar ise ''Fuarımız engelsiz yaşama dair bir organizasyon. Tüm engelli bireyler için son teknoloji ürünler fuarımızda sergileniyor. Bu sektörde ithalatımız azaldı, firmalarımız daha çok üretim odaklı çalışmalar gerçekleştiriyor. Sektörümüzde üretici sayımız oldukça arttı. Fuarda bağımsız 105 ayrı stantlar mevcut. Fuara herkesi bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.

''Merdiven tırmanan cihazlar üretiyoruz''

Fuara katılan firma yetkilisi Mehmet Muslu ise geliştirdikleri ürünleri anlatı. Muslu, ''Merdiven tırmanan cihazlar üretiyoruz. Engelli bireylerin erişebilmelerini sağlayan mobil çözümler de üretiyoruz. Ürünlerimiz tamamen yerli ve milli, Türkiye'de yaklaşık 7 yıldır merdiven tırmanan cihazlar üretiyoruz. Yapısal sorunları olan binalara erişebilmek için merdiven tırmanan cihaz kullanılıyor. Tamamen merdiven çıkmaya yarayan bir cihaz. Yaklaşık 1 saatlik tırmanışa sahip bataryası var. Yedek bataryaları mevcut, 5 binin üzerinde kullanıcımız var. Kamusal alanlarda da kullanılıyor. Kullanıcılarımız bu cihazdan memnun” diye konuştu.

Türk-Yunan ortaklığında bir mühendislik çalışma gerçekleştirdiklerini belirten fuara katılan bir diğer firmanın yetkilisi Serkan Yeşiltaş, ''İnovatif bir ürün geliştirdik. Ürünümüz bir simülasyon cihazı. Cihaz, engelli bireylerin vücut yapılarına göre şekil alıp, en uygun pozisyonu belirliyor. Daha sonra simülasyonda gerçek hayatta tekerlekli sandalye kullanıyormuş gibi bir sürüş gerçekleşiyor. Bunu ilk Almanya'daki fuarda tanıttık. İkinci olarak da burada tanıtımını yapıyoruz. Cihazımız engelliler için doğru bir duruş sağlıyor. Ürün çok beğenildi. Birkaç ülkeye de gönderildi'' açıklamalarında bulundu.

Fuarda, felçli ve yarı felçli bireylerin telefon, bilgisayar ve televizyon kullanmasını sağlayacak ürünler sergileniyor.

Gözde Gülbaş isimli firma yetkilisi de geliştirdikleri ürünle ilgili, ''Felçli, yarı felçli kas eklem problemi yaşayan bireylerin telefon, televizyon ve bilgisayar kullanmalarını sağlıyoruz. Asıl engelin teknolojide olduğunu düşünüyoruz. Tak çıkar yaparak kolayca kullanılan cihaz ile telefonlar, bilgisayarlar, televizyonlar uyumlu hale getirilip kullanılabiliyor. 3 aydır ürünlerimiz pazara çıktı. 50'ye yakın kullanıcıya ulaşmaktayız. Teknolojideki engelleri kaldırıp önce konuşacağız sonra yürüyeceğiz ardından koşmak için de projelerimizi gerçekleştireceğiz'' dedi.

Fuarda sergiledikleri ürünleri anlatan Erdinç İşler de, ''Kas hastası çocuklarımıza yönelik ürünlerimizi geliştiriyoruz. Yürüyemeyen kas hastalığı olan bireylerin, özellikle SMA'lı grubun kaslarının gelişmesini sağlayabiliyoruz. Boyunlarını tutamayan çocuklarımız için boyunluklarımız var. Ebeveyn ile beraber yürüme yetisini geliştirecek aparatlarımızı sergiliyoruz. Bu ürünlerimizi Türkiye'de üreterek sektöre ve vatandaşlarımıza katkı sağlamaya çalışıyoruz'' diye konuştu.

Fuar, 4 Aralık tarihine kadar devam edecek.

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