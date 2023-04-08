Bakan Dönmez: '20 Nisan bir dönüm noktası olacak'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Dönmez, ziyaretin ardından personelle birlikte iftar yemeğinde bir araya geldi. 20 Nisan günü enerji tarihinde bir devrim yaşanacağını aktaran Bakan Dönmez, zorluk derecesinin yüksek olmasına rağmen kısa sürede projenin hayata geçirilmesinin ilk olacağına dikkat çekti. Gazın gemide yanışını görmelerine rağmen bazı kişilerin inanmak istemediğini ve inanmadığını söyleyen Dönmez, şöyle devam etti:

"Sizlerin emeği, çabası ve gayretiyle 20 Nisan bir dönüm noktası olacak. Enerji tarihimizde bir devrim yaşanacak. Bunların mimarı sizlersiniz. Biz sık sık gelip gitsek de yapılan çalışmalara sizlerden dinlesek de siz fiilen bu işi yaşıyorsunuz. Yaklaşık iki buçuk yıl önce Türkiye'nin en büyük keşfini gerçekleştirdiniz. Hatta sadece Türkiye'nin değil, o tarihte dünyadaki deniz altlarında, denizlerde yapılan en büyük keşfin altına imza atmış oldunuz. O günden bu zamana yaklaşık iki buçuk yıl kadar bir süre geçti. Herhalde 960. günlerde falanız. Herhalde dünya tarihinde, biraz önce genel müdürümüzde ifade etti. Bu kadar zorluk derecesi yüksek olmasına rağmen bu kadar kısa sürede bir projenin hayata geçirilmesi ilk defa olacak. Uzun müddette bu rekoru belki kırılmayacak diye düşünüyoruz. Belki de kırarsa yine sizi kıracaksınız. Ona inanıyoruz. Bugüne kadar yine hamdolsun kazasız belasız bir problem yaşamadan da gelmiş olduk. Şimdi önümüzde işte bir hafta on gün bir gibi bir süre var. İşleri toparlayacağız. Ve o gazı karada yakacağız. Birçok kişi gemide yanışını, yakılışını görmesine rağmen inanmak istemedi, inanmadılar. Bakalım karada yaktığımızda inanacaklar mı? Allah bilir. Çünkü bazı insanlar maalesef insanlar gözleri var göremiyor, kulakları var duymuyor. Ne yapsak boş. Ama sağduyulu insanımız, milletimiz, insanımız burada sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyor ve çok iyi de takdir ediyor. İnşallah Cumhurbaşkanımızın ve diğer protokolün teşrifleriyle Ramazan'ın son günü yani arife günü bu töreni yapacağız ve bayrama büyük müjdelerle ve sevinçlerle hep birlikte girmiş olacağız. Tem temennimiz odur."

"Milli kaynaklarımızdan milli kuruluşumuzun ürettiği gazı sisteme basacağız"

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığına karşı son yıllarda ekip takviyesi, araç ve gereç sayısının arttırıldığını anlatan Bakan Dönmez, Akdeniz'de dokuza yakın kazı yapılmasına rağmen somut keşif yakalayamadıklarını ancak Karadeniz'de ilk kuyuda keşifler elde ettiklerinin altını çizdi. Türkiye'nin artık kendi milli kaynaklarından milli kuruluşla ürettiği gazın sisteme basılacağına vurgu yapan Bakan Fatih Dönmez şöyle devam etti:

"Türkiye maalesef enerjide dışa bağımlı bir ülke. Yıllardır da yoğun çaba, gayret göstermemize rağmen bir türlü yenemedik. Ama son yıllarda hem ekibimizi takviye etmek suretiyle hem araç gereçlerin sayısını artırmak suretiyle bu alana çok ciddi fazla yatırım yaptık. Arayanlar da buluyor biliyorsunuz. Aramadan istediğiniz kadar mesai sarf edin. Onun bir anlamı yok. Birçok petrolcü, doğalgazcı arkadaşımızın bir sözü var. Petrol matkabın ucunda. Aramazsanız matkabı döndürmezseniz buna erişme imkanınız yok. Bir de nasip işi tabii. Yani bu Akdeniz'de herhalde sekiz dokuz tane kazı yaptık. Bugüne kadar somut bir keşif yakalayamadık. Bazı emareler olsa da bazı bölgelerde. Ama Karadeniz'e çıktığımız ilk anda, ilk kuyuda bunu yakalamış olduk. Ardından da saha geliştirme kapsamında tespit kuyularımızı, üretim kuyularımızı açtık açıyoruz. On kuyunun işlemi büyük oranda tamamlanmış oldu. Deniz tabanındaki işlemlerimizi bitirdik. Şimdi artık şu anda içinde bulunduğumuz karadaki doğal gaz işleme tesisinin son kontrolleri, devreye alma çalışmaları bunlar yapılıyor. İnşallah onları da en kısa sürede tamamlayacağız. Bu gazı vatandaşımızla buluşturacağız. Tüm arzumuz, gayretimiz bu yönde. Böylece bu yerli gazın üretimiyle birlikte değer zincirini üretimden tedarike kadar, son tüketiciye kadar kadar tamamlamış olacağız. Daha önce başkasının ürettiği gazı alan ülkeydik. Şimdi artık milli kaynaklarımızdan milli kuruluşumuzun ürettiği gazı sisteme basacağız. İlk etapta belki ihtiyacımızın tamamını karşılamayacak. Ama yüzde yirmi beş, yüzde otuz mertebesinde ihtiyacımızı karşılayacak. Sık sık biz söylüyoruz. Türkiye'de meskenlerde, konutlarda kullanılan tamamını artık Karadeniz'deki bu rezervden bu kaynaktan karşılayabilir hale geleceğiz."

"Bu kaynağımızı 23 Nisan'dan önce çocuklarımıza ve gençlerimize emanet bırakmış olacağız"

23 Nisan'dan bir iki gün önce gazın karaya getirilme töreni yapılacağını ve kaynağı geleceğe emanet edeceklerini ifade eden Bakan Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni keşifler oldukça hiç şüphesiz iç ihtiyacı karşılama oranımız o oranda artmış olacak. Güçlü Türkiye idealimizin en somut projelerinden birisini inşallah hayata geçirmiş olacağız. Çocuklarımıza ve gençlerimize çok değerli bir varlığı başka bir ifadeyle çok değerli bir armağanı, hediyeyi onlara bırakmış olacağız. Çünkü bizim o gün 20 Nisan'da açılışını yaptığımızda Ulusal Egemenlik Çocuk bayramında biliyorsunuz 23 Nisan'da, iki gün önce, üç gün öncesinde yapmış olacağız. İnşallah bu kaynağımızı da çocuklarımıza ve gençlerimize başka bir ifadeyle geleceğimize emanet bırakmış olacağız. Hem bu duygu ve düşüncelerle tekrar hepinizin ramazanı şerifini oruçlarınızı tebrik ediyoruz. Allah kabul etsin tüm ibadetlerinizi. Sevdiklerinizden bir miktar uzakta kaldınız. Hatta deprem geçirdik. Çalışanlarımızın bir kısmının yakınları da o bölgede bulunuyordu. Baş sağlığı diliyorum. Sabırlar diliyorum. Ama hayat da devam ediyor. O bölgede yaralarımızı acilen sarıyoruz. En kısa sürede zaten kalıcı konutlar da olacak. Sizler de burada böyle bir eserin hayata geçirilmesinde imar edilmesinde imzanız olduğunuz için gelecek kuşaklara çocuklarınıza iftihar edeceğiniz bir eser olarak kayıtlara geçmiş olacak."

Programa tesis çalışanlarının yanı sıra TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu da katıldı.

Onur Altındağ



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.