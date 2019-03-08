Bakan Dönmez: '300 bin haneye 10 yıl yetecek doğalgaz bulduk'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Süleyman Kozuva'nın seçim ofisini ziyaret etti.

“Uyduruk mahkeme ile cumhurbaşkanımızı siyasetin dışına itmeye çalıştılar”

Ziyarette konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “1994'te sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladığında 3 tane Ç ile mücadele etmek zorunda kalmıştı. Çöp, çamur, çukur. Bilmediğimiz hava kirliliği, yol, susuzluk, yolsuzluk da vardı. Bendeniz, Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda hava kirliliğiyle mücadele için kurulan ilk teşkilatta yönetici olarak işe başlamıştım. Çok kısa süre içerisinde bunların üzerinden geldik. Ama müsaade etmediler. Uyduruk mahkeme ve kararla siyasetin dışına atmak istediler liderimizi. Belki kağıtta mahkum ettiler ama milletin vicdanında mahkum edemediler. Muhtar bile olamaz diyorlardı ama halkımız müsaade etti bugün Cumhurbaşkanı oldu. Bölgesinde ve dünyada saygı duyulan bir lider oldu. 2002 yılında uçan kuşa borcu olan bir ülke devraldık. Saatlerce elektriğiniz kesiliyordu. Gaz sadece 5 büyükşehirde vardı. Şimdi 81 ilin tamamında doğalgaz var. Bugün itibariyle 50 milyon vatandaşımız doğalgaz kullanıyor. Tekirdağ'da da 9 ilçemiz doğalgaz kullanıyor. Önümüzdeki yıllarda Malkara ve Hayrabolu'ya da doğalgaz götüreceğiz. Tekirdağ'ımızın tamamı doğalgaz kullanacak” diye konuştu.

“Pırıl pırıl havamız var”

Yatırımları değerlendiren Bakan Dönmez, "Biraz önce sayın vekillerimizle, başkan adaylarımızla konuştuk. Hava kirliliğinden şikayetini dile getirdiler. Şimdi bakıyorum pırıl pırıl bir havamız var ama duyduk ki bazı belediye başkanlarımız ‘doğalgazı biz getirdik' diyorlarmış. İnanmayın, doğalgazı da elektriği de biz getirdik. Biz izin vermezsek onların gelme şansı yoktur. Cumhurbaşkanımız her zaman destek verdi onun desteğiyle buralara kadar geldi. Çok güzel bir devlet hastanemiz var. Adeta 5 yıldızlı otel gibi” dedi.

“Termik santral için uygun kömür rezervlerimiz vardı”

Yerli üretim için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Dönmez, “Bir diğer hususta özellikle enerji kaynaklarımızı daha çok yerli kaynaklardan üretmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Kömür de bunlardan bir tanesi. Trakya'da mevlam bize kömür vermiş. Burada da vardı. Termik santral için çok uygun kömür rezervlerimiz vardı. Fakat santral için teknik eve ekonomik koşullar sağlanmadığı için bundan vazgeçtik. Burada muhalefet ‘Biz istemedik ondan vazgeçildi' diyor. Hayır ilgisi yok. Teknik ve ekonomik koşullardan dolayı bu projeden vazgeçildi. Bizim hala enerjiye ihtiyacımız var. Bununla ilgili Anadolu'da çalışmalarımız sürüyor. Bazıları bizim bu enerjileri kullanmamamız için muhalefet ediyor. Ama biz yerli üretim için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.

“300 bin haneye yetecek doğalgaz bulundu”

Kapaklı'da bulunan doğalgaz hakkında bilgi veren Dönmez, “Çok yakınımızda Kapaklı'da doğalgaz bulduk. 300 bin haneye 10 yıl yetecek doğalgaz keşfi yaptık. Yaklaşık 3 milyar metreküp. Bugünkü ekonomik hesaplarla 5 milyar liralık bir doğalgaz rezervi bulduk. Tekirdağ'da 269 bin doğalgaz abonemiz var. Kabaca Tekirdağ ölçeğinde bir ilimizin 10 yıllık doğalgazını bulduk. Yeter mi tabiki de yetmez. Ama biz bardağa boş tarafından bakanlardan değiliz. Yarısı boş olsa da yarısı dolu diyoruz” açıklamalarında bulundu.

“Karar sizin”

Yerel seçimler hakkında da konuşan Dönmez, “Önümüzdeki 3 haftada yerel seçimler var. Ulusal kalkınma yerelle olur. Biz stratejik kalkınma planlarımızı hazırladık. Bu kalkınmanın hedeflerine varabilmesi için bu hedeflere uygun adaylarla çalışmaya ihtiyacımız var. Karar sizin. Çerkezköy 5 yıl önce AK Parti ile çalışmıştı. Sayın Süleyman Kozuva adayımız plakayı geçmiş. Plakaya 100 daha eklemiş 159 proje yapmış. Büyükşehir adayımız Mestan kardeşimiz de bin 59 proje yapmış. Plakaya endeksli çalışıyorlar. İnşallah çok daha iyi işler yapılacak” dedi.

“Hedefi yükselttik”

Ziyarette konuşan Cumhur İttifakı Çerkezköy Belediye Başkan Adayı Süleyman Kozuva "Belediye Başkanı tarafından Çerkezköy'ün Fatih Mahallesi'ne hiçbir yatırım yapılmadı. Neden? Çünkü Fatih Mahallesi her zaman AK Parti'nin yanında oldu. İnşallah bundan sonra da olmaya devam edecek. Seçim öncesinde hedefimiz yüzde 58'di. Ama sağ olsun devletimiz yanımızda, bakanımız yanımızda. Onların da desteğiyle biz hedefimizi yüzde 60-65'lere çıkardık. İnşallah Çerkezköy'ün bütün mahallelerinde 159 tane projemiz var. Allah'ın izniyle 10 Mart Pazar günü saat 12.30'da Çerkezköy Spor Salonu'nda projelerimizi açıklayacağız. Ben proje tanıtım toplantımıza hepinizi davet ediyorum" dedi.

Erkan Kuru - Halil Dağ - Hüseyin Gökçeli

