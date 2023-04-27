Bakan Dönmez: '35 milyon ton karbon salımının önüne geçmiş olacağız'

Türkiye'nin enerji bağımsızlığına büyük katkı sağlayacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali, taze yakıt çubuklarının yüklenmesiyle 'nükleer tesis' statüsüne kavuştu. Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) tamamlandığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağını belirterek, "Burada üreteceğimiz yıllık 35 milyar kilovatsaat elektrikle yıllık 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatı ve 35 milyon ton karbon salımının önüne geçmiş olacağız" dedi.

3 Nisan 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından temeli atılan Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinde sona gelindi. 4 üniteden oluşan ve Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olma özelliği taşıyan Akkuyu NGS'de, birinci üniteye taze yakıt yüklemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle yapıldı. Taze yakıt yüklenmesiyle birlikte santral, 'nükleer tesis' statüsü kazanmış oldu.

Törenin açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu için ilk imzanın 2010 yılında atıldığını ve 2018 yılında temeline ilk harcın döküldüğünü hatırlattı. Şuan da 4 reaktörün inşasının aynı anda sürdüğünü kaydeden Dönmez, "Bugün nükleer enerji yolculuğumuzda bir mihenk taşını daha geride bırakıyoruz. Akkuyu NGS'ye ilk taze nükleer yakıt getirme töreniyle Akkuyu artık ‘nükleer tesis' statüsüne kavuşuyor. Nükleer enerji Türkiye için artık uzak bir hedef değil. İçinde bulunduğumuz saha Türkiye'nin nükleer enerji hedefinin ete kemiğe büründüğünün en açık göstergesi. İnşallah önümüzdeki yıl nükleer enerjiden elektrik üretmeye başlayacağız. Türkiye'mizin enerji kaynaklarına bir yenisini daha ekleyerek enerji portföyümüzü de çeşitlendirmiş olacağız" diye konuştu.

"Yıllık 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçmiş olacağız"

Akkuyu Nükleer Güç Santralinin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek kalemdeki en büyük yatırımı olarak her gün biraz daha yükseldiğine dikkat çeken Bakan Dönmez, "Dört reaktör 60+20 toplamda 80 yıl işletme süresi boyunca, 7 gün 24 saat güvenilir, kesintisiz, sürdürülebilir ve çevre dostu enerji sağlayacak. Yıllık elektrik ihtiyacımızın yüzde 10'unu Akkuyu'dan karşılayacağız. Burada üreteceğimiz yıllık 35 milyar kilovatsaat elektrikle yıllık 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatı ve 35 milyon ton karbon salımının önüne geçmiş olacağız. Türkiye Yüzyılı ile yeni hedeflere yürüyen Türkiye'nin enerjisini uzun yıllar boyunca bu tesis karşılayacak" ifadelerini kullandı.

"Akkuyu yeni nesil enerji teknolojilerinin geliştirilmesinde öncü rol oynayacak"

Akkuyu'nun Türkiye Yüzyılı'nın yeni nesil enerjisi olacağını aktaran Dönmez, "Bu maksat uğruna burada büyük bir emek veriliyor. Bugün dünyanın en büyük nükleer güç santrali inşası Türkiye'de yükseliyor. Sahada en yoğun dönemde yaklaşık 30 bin kişi görev alıyor. Bu rakam santralin de içinde bulunduğu Gülnar ilçemizin nüfusuna denk bir rakam. Akkuyu Nükleer Güç Santrali 550 bin bağımsız parçadan oluşacak. Burada sadece inşaat değil, elektronik, mekanik, makine ve imalat sanayimiz ve bunların alt dallarıyla birlikte dev bir endüstri çalışıyor. Türkiye'nin yeni enerjisi Akkuyu, yeni nesil enerji teknolojilerinin geliştirilmesinde de öncü bir rol oynayacak. Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, Akkuyu NGS Türkiye için bir elektrik santralinden daha öte bir anlama sahip. Burası Türkiye'nin gelecekte kuracağı nükleer enerji endüstrisinin de referans noktası olacak. Bu maksatla 317 öğrencimizi Rusya'da nükleer enerji eğitimine gönderdik. Mili Eğitim Bakanlığı bursu ile 500 öğrencimiz daha yurt dışında eğitim görmek için seçildi. İnşallah her birinin bilgi ve tecrübesiyle geriden geldiğimiz nükleer enerji yolculuğunda arayı hızlı bir şekilde kapatacağız ve şuna inanıyorum ki enerjinin diğer alanlarında olduğu gibi nükleerde de Türkiye'ye özgü, kendimize özgü yeni teknolojiler geliştireceğiz" şeklinde konuştu.

Hüseyin Kar - Güray Gürdal- Koray Ünlü- Kıymet Gökçe- Hüseyin Yıldız

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