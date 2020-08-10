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Bakan Dönmez: '83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele'

Bakan Dönmez: '83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele'
Bakan Dönmez: '83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. Rast gele" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Akdeniz'deki yeni görevi için çalışma yapacağı alana ulaştığını bildirdi.

Bakan Dönmez, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz'de ve Karadeniz'deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele."

Emin Kuvat
 

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