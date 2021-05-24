İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Dönmez: 'Altın kaynağımız bin 200 tonlara ulaşmış durumda'

Bakan Dönmez: 'Altın kaynağımız bin 200 tonlara ulaşmış durumda'
Bakan Dönmez: 'Altın kaynağımız bin 200 tonlara ulaşmış durumda'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Bu yıl toplam 4 bin megavatlık YEKA yarışmalarını tamamlamayı planlıyoruz."

Konuşmasından satır başları

"Türkiye bugün yenilenebilir kurulu güç itibariyle bakıldığında Avrupa'da 5. sırada, dünyada ise 12. sırada. Özellikle de uluslararası raporlarda Türkiye'nin bu başarısının altı çizilerek sık sık seslendiriliyor."

"Bugün itibariyle baktığımızda altın kaynağımız bin 200 tonlara ulaşmış durumda. Hedefimiz 5 yıl içerisinde altında üretimi 100 ton seviyesine çıkarmak. 100 ton seviyesi ve üzerine çıktığınızda ilk 10 altın üreticisi ülke sıralamasına giriyorsunuz."

 "Sonuna kadar yerli kaynakları değerlendirelim. Yerin altında yatıp duran çıkartılmayan hiçbir kaynağın bugünkü nesle faydası yok. Biz gelecek nesillere önemli bir kaynağı kazandırmış oluyoruz."

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.