Bakan Dönmez: 'Altın kaynağımız bin 200 tonlara ulaşmış durumda'

Konuşmasından satır başları

"Türkiye bugün yenilenebilir kurulu güç itibariyle bakıldığında Avrupa'da 5. sırada, dünyada ise 12. sırada. Özellikle de uluslararası raporlarda Türkiye'nin bu başarısının altı çizilerek sık sık seslendiriliyor."

"Bugün itibariyle baktığımızda altın kaynağımız bin 200 tonlara ulaşmış durumda. Hedefimiz 5 yıl içerisinde altında üretimi 100 ton seviyesine çıkarmak. 100 ton seviyesi ve üzerine çıktığınızda ilk 10 altın üreticisi ülke sıralamasına giriyorsunuz."

"Sonuna kadar yerli kaynakları değerlendirelim. Yerin altında yatıp duran çıkartılmayan hiçbir kaynağın bugünkü nesle faydası yok. Biz gelecek nesillere önemli bir kaynağı kazandırmış oluyoruz."