Bakan Dönmez, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Bakan Dönmez, temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmeye dair Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Dönmez, Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Aliyev, teşekkür ederek Dönmez'den selamlarını Erdoğan'a iletmesini istedi. Görüşmede Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve ortaklık ilişkilerinin her alanda sürekli geliştiği, enerji alanında dostluğun her zaman mevcut olduğu vurgulandı.

Azerbaycan ve Türkiye'nin ortaklaşa yürüttüğü küresel enerji projelerinin önemine dikkat çekilen görüşmede, Dönmez'in ziyaretinin enerji alanında iş birliği geliştirme perspektiflerini müzakeresi için iyi bir fırsat olduğu kaydedildi. Bakü'de düzenlenecek 1. Azerbaycan-Türkiye Enerji Forumu'nun iki ülke arasındaki enerji iş birliğini genişletmek, yeni yönler belirlemek ve spesifik projeleri tartışmak için yeni bir platform olduğu belirtildi.

Bakan Dönmez, temasları kapsamında yarın 1. Azerbaycan-Türkiye Enerji Forumu'na katılacak ve ikili görüşmelerde geçekleştirecek.

Kamil Nadirli