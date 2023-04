Bakan Dönmez: 'Biz 20 yıla 100 yılın işini sığdırmışız'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, muhalefet partilerinin anlatacakları icraatları olmadığını belirterek "Temel atmama törenleriyle şov yapanlar, vizyonları bir tek heykel yapmaktan öteye gidemeyenler, bir heykel için 2 yıl üzerinde çalıştıklarını gururla anlatanlar kalkmışlar 20 yılda siz ne yaptınız, diyor. Biz 20 yıla 100 yılın işini sığdırmışız, yaptıkları işleri 100 saniyede anlatacak adamlar bize neler yaptınız, diyor. Akıl var, izin var. Göz var, nizam var. 20 yıl önceki Türkiye nerede, bugünkü Türkiye nerede." dedi.

Bakan Dönmez'le birlikte Eskişehir milletvekilleri Emine Nur Günay ve Nabi Avcı ile millet vekili adayları Ayşen Gürcan, Ali Demirel, Hakan Çizmelioğlu, Pınar Turhanoğlu Gücüyener ve Derya Çıraklı da programda partililerle bir araya geldi. İftar programının ardından AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan'ın açılış konuşmasıyla aday tanıtım toplantısı başladı.

“Dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervini Eskişehir'de keşfettik"

Aday tanıtım toplantısında konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Eskişehir, geçmişin köklü mirasını bugünün bilgi ve birikimiyle birleştirerek geleceğe emin adımlarla yürüyor. Bu yürüyüşte her zaman Eskişehir'in, Eskişehirli kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Eskişehir halkı da bugüne kadar destek ve teveccühleriyle bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. İnanıyorum ki el ele, omuz omuza, gönül gönüle çıktığımız bu kutlu yürüyüşümüz nice başarıların, nice zaferlerin de müjdecisi olacak. Türkiye Yüzyılı inşallah enerjinin de yüzyılı olacak. Türkiye Yüzyılı, Eskişehir'in de yüzyılı olacak. Eskişehir'imizde çok önemli enerji projeleri yürütüyoruz. Dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervini Eskişehir'de keşfettik. Burada sadece ham madde üretimi yapmayacağız. Yıllık 570 bin ton nadir toprak elementi işleyecek bir tesisi de Eskişehir'imize kazandıracağız inşallah. Öte yandan biliyorsunuz Türkiye'nin ilk pilot lityum tesisini Eskişehir Kırka'da kurmuştuk. İnşallah bu yıl içerisinde yine Kırka'da tam kapasite çalışacak lityum tesisinin de temelini atacağız. Tüm bu yatırımlar istihdam demek. Tüm bu yatırımlar Eskişehir'e gelir demek. Eskişehir'in büyümesi demek, beraberinde yeni yatırımları da şehrimize çekmesi demek." diye konuştu.

"20 yılda dev adımlar attık. Ve şimdi bu adımların meyvelerini toplama zamanı."

Eskişehir'in TANAP'ın ana dağıtım merkezi olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Diğer yandan Eskişehir biliyorsunuz TANAP'ın ana dağıtım merkezi. Doğal gazda da Eskişehir, Türkiye'nin en kilit şehirlerinden birisi. Ve şimdi doğal gazda inşallah önümüzdeki hafta yeni bir dönemi başlatacağız. 20 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımlarıyla Karadeniz gazını karaya getireceğiz. O gün milletimize inşallah iki bayramı bir arada yaşatacağız. Dünyada, Türkiye'den başka derin denizde keşfedilen gazı 3 yıl gibi kısa bir sürede karaya taşıyan başka bir ülke yok. Doğruya doğru bu iş liderlik işi. Doğruya doğru bu iş vizyon işi. Azim, kararlılık ve inanç işi. Eğer bugün Türkiye, derin denizlerde kendi arama ve sondaj gemileriyle bu işleri yapabiliyorsa, kendi gazını üretebilecek duruma geldiyse bu Sayın Cumhurbaşkanımızın feraseti ve kararlılığı sayesinde oldu. O yüzden diyoruz ki ‘Doğru adımlarla yola devam.' İnşallah Türkiye, bugün geldiği noktanın çok daha ötesine gidecek. 14 Mayıs bunun işaret fişeği olacak. 20 yılda dev adımlar attık. Ve şimdi bu adımların meyvelerini toplama zamanı. Biz birilerinin siyasi ihtirasları uğruna 20 yılda abat ettiğimiz, mamur ettiğimiz Türkiye'yi talan etmelerine izan vermeyeceğiz. Eskişehir'imiz için neler yapabiliriz, şehrimize nasıl daha iyi hizmet edebiliriz bunu gayreti içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

“Eskişehir'i mahalle mahalle, sokak sokak arşınlayacağız”

Eskişehir'in sorunlarını bildiklerini ifade eden Bakan Dönmez, “Eskişehir'imizin sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini, beklentilerini biliyoruz. Bunların çözümü için ne gerekiyorsa en hızlı şekilde aksiyon alacağız. Eskişehir'i mahalle mahalle, sokak sokak arşınlayacağız. Vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. İnşallah çalınmadık tek bir kapı bırakmayacağız. Davamızı, hedeflerimizi, Eskişehir için yapacaklarımızı anlatacağız. Eskişehir hizmet bize şereftir diyerek yola çıktık. Milletvekili aday listemizde çok tecrübeli arkadaşlarımız var. Eskişehir'in yıldızını parlatacak, Eskişehir'i marka şehir haline getirecek proje ve yatırımları hep birlikte hayata geçireceğiz. AK Parti'nin başarısının altında milletimizle kurduğumuz güçlü bağ vardır. Bizim için her zaman başkalarının ne dediği değil, milletimizin ne dediği önemli oldu” ifadelerini kullandı.

"Biz 20 yıla 100 yılın işini sığdırmışız"

Parti teşkilatlarına seslenen Bakan Dönmez, devam eden ve tamamlanan projelerden bahsetti. AK Parti'nin Türkiye'nin tek icraat partisi olduğunu söyleyen Bakan Dönmez, konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye'de bir tek AK Parti icraat partisidir. Verdiği sözü tutan tek partidir. Hamd olsun milletimiz artık istediği hastaneye gidiyor. İstediği eczaneden ilacını alıyor. Şehir hastanelerimizde 5 yıldızlı otel konforunda hizmet alıyor. Atlıyor uçağa en fazla 1 saat içerisinde istediği yere gidiyor. Bugüne kadar hayatlarında Marmaray'ı yapamayanlar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Avrasya Tüneli'ni, Osmangazi Köprüsü'nü, Çanakkale 1915 Köprüsü'nü, Akkuyu Nükleer Santrali'ni, doğal gaz depolama tesislerini, hızlı trenleri, metroları yapamayanlar, Karadeniz gazını bulamayanlar ne ile övünüyor biliyorsunuz. Neyi vaat ettiklerini duyuyorsunuz. Nasıl yıkacaklarını, Türkiye'ye çağ atlatan projeleri nasıl durduracaklarını anlatıyorlar. Temel atmama törenleriyle şov yapanlar, vizyonları bir tek heykel yapmaktan öteye gidemeyenler, bir heykel için 2 yıl üzerinde çalıştıklarını gururla anlatanlar kalkmışlar 20 yılda siz ne yaptınız, diyor. Biz 20 yıla 100 yılın işini sığdırmışız, yaptıkları işleri 100 saniyede anlatacak adamlar bize neler yaptınız diyor. Akıl var, izin var. Göz var, nizam var. 20 yıl önceki Türkiye nerede, bugünkü Türkiye nerede. Anlatacağız, her yerde dilimiz döndüğünde anlatacağız."

"Bugün muhalefetin vaat ettiği kaosu, karmaşayı yaşayan Türkiye'nin 20 yıl önceki halini anlatacağız."

ifadesini kullanan Dönmez, "Türkiye'yi koalisyon dönemine tekrar götürmek isteyenlerin, bir iki oy uğruna, siyasi ihtirasları uğruna, terör örgütlerinin önünde diz çökenleri anlatacağız. Daha düne kadar nasıl bir Türkiye vardı kardeşlerim? İki yakasını bir araya getiremeyen, tesislerin temelini atıp onları kaderine bırakan bir Türkiye vardı. Ekonomik krizler, hortumlanan bankalar vardı. Borç para bulmak için IMF'ye yalvaran, önünde el pençe divan duran bir Türkiye vardı. Milli iradenin tanklar altında ezildiği çaresiz bir Türkiye vardı. Türkiye'ye 20 yılda her alanda çağ atlattık. Ekonomiyi büyüttük. Öğretmeni olmayan okul, üniversitesi olmayan şehrimiz kalmadı. Kızlarımız başörtüsüyle artık istediği her okula giriyor. İstediği her yerde çalışıyor. Doğal gazı olmayan şehrimiz kalmadı. Terörü milletimizin gündeminden çıkardık. Bugün kendi tankımızı, helikopterimizi, savaş gemimizi, SİHA gemilerimizi, yerli otomobilimizi üretir hale geldik. Milli uydumuzu yaptık. Nükleer santrallerimizi yapacağız. İleri teknoloji ile bor madenlerimizi işleyeceğiz. Kendi gemimizle Karadeniz'de, Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arıyoruz. Kimseden icazet almadan, kimsenin peşine takılmadan, kimsenin önünde el pençe divan durmadan. Artık devlet ve millet olarak ayağa kalkıyoruz. Bu kutlu yürüyüşte kimse Türkiye'yi durduramaz. Kimse önümüze set çekemez. Perde olup gölge edemez. Görüyorsunuz nereden nereye geldik? Bir zamanların acziyet içindeki Türkiye'sinden bugünün Türkiye'sine geldik hamd olsun. Bütün bunlar siz kıymetli kardeşlerimizin çalışmalarıyla, gayretleriyle mümkün oldu. Milletimiz de her seçimde teveccühleriyle AK Parti'ye güvendi, oyunu verdi. Bizler de milletimizi mahcup etmemek, emanetlerine halel getirmemek için gece gündüz çalışıyoruz. Gayret ediyoruz. Ve gayret etmeye devam edeceğiz inşallah” şeklinde konuştu.

“Bir iki oy uğruna, siyasi ihtirasları uğruna terör örgütleriyle kol kola girenleri görüyorsunuz”

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefet hakkında konuşan Bakan Dönmez, “Bugünlerde muhalefetin içine düştüğü acziyeti görüyorsunuz. Bir iki oy uğruna, siyasi ihtirasları uğruna terör örgütleriyle kol kola girenleri görüyorsunuz. Her gün Kılıçdaroğlu'nun adaylığına Kandil'den, Suriye'den, yurt dışındaki terör odaklarından yapılan destek açıklamalarını görüyorsunuz. Koskoca ülkeyi terör örgütlerinin isteklerine, terör örgütlerinin taleplerine teslim edenleri görüyorsunuz. Türkiye'nin karşısında kimler varsa, PKK'sı, FETÖ'sü, YPG'si, KCK'sı ne kadar Türkiye düşmanı varsa söz konusu Türkiye'nin istiklalini ve istikbalini karartmak olunca nasıl bir araya geldiklerini görüyoruz. Aralarında nasıl bir pazarlık geçti ki bugün terör örgütünün mensupları korkmadan Türkiye'yi eyaletlere bölmekten, terör örgütü mensuplarına af çıkarmaktan, Öcalan'a özgürlük vermekten bahsedebiliyor. Tüm bu yapılanlar şehitlerimize ihanettir. Tüm bu yapılanlar Eren'e, Aybüke öğretmene, Necmettin öğretmene, 1 yaşındaki bebeği Bedirhan ile şehit edilen Nurcan Karakaya'ya ihanettir. Tüm bunlar Ömer Halisdemir'e, Fethi Sekin'e, 15 Temmuz gecesi şehit düşen kardeşlerimize ihanettir. Masa başlarında koltuk kavgasına tutuşanları, iktidar için birbirinin gözünü oyanları, arkadan iş çevirenleri, terör örgütlerinin payandalarıyla iş tutanları görüyor ve biliyoruz. Masada kurt kesilip sonra kuzu kuzu dönenleri de biliyoruz. Benim imzam olmadan işler yürümez, sistem kilitlenir, Cumhurbaşkanı'nın iradesi masadaki liderlerin iradesinin üzerinde değildir diyenlerin nasıl bir Türkiye hayal ettiklerini görüyorsunuz. Türkiye'nin gururu İHA'lara, SİHA'lara dokunacağız diyenleri, Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği yeri küçümseyenleri, Karadeniz gazı için bulsalar da çıkaramazlar diyenleri gördük. Ve ne yazık ki ellerinde yıkmaktan, engellemekten, yok etmekten başka hiçbir şeyleri yok. Bir tarafta eser siyasetinin mimarı AK Parti ve Cumhurbaşkanımız, diğer tarafta ‘istemezükçüler' korosu. Soruyorum sizlere 7 cumhurbaşkanı yardımcısının olacağı, her kafadan bir ses çıkacağı sistemin ülkeye huzur getirmesi, hizmet etmesi beklenebilir mi? Vatandaşın derdine derman olması beklenebilir mi?” dedi.

Hüseyin Samet Öksüz - Bahadır Turgut - Batuhan Kılıç



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.