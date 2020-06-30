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Bakan Dönmez: 'BOTAŞ'tan sanayicimizin kullandığı doğalgaza indirim hayırlı olsun'

Bakan Dönmez: 'BOTAŞ'tan sanayicimizin kullandığı doğalgaza indirim hayırlı olsun'
Bakan Dönmez: 'BOTAŞ'tan sanayicimizin kullandığı doğalgaza indirim hayırlı olsun'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğalgaz maliyetlerindeki yüzde 9,7 ile yüzde 12,5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi sosyal medya hesabı üzerinden sanayicilere güzel haberi verdi. Sanayicilerin, BOTAŞ vasıtasıyla kullandığı doğalgazda indirime gidildiğini aktaran Dönmez, "BOTAŞ'tan sanayicimizin kullandığı doğalgaza indirim hayırlı olsun. Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak. Doğalgaz maliyetlerindeki yüzde 9,7 ile yüzde 12,5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak" ifadelerine yer verdi.

Emin Kuvat

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