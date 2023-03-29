Bakan Dönmez, Budapeşte'de Türk şehitliğini ziyaret etti

Yarın gerçekleşecek Türk Devletleri Teşkilatı Enerji Bakanları Toplantısı için Budapeşte'ye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ve beraberindeki heyet, ilk olarak Kahramanlar Meydanı'nda Şehitler Anıtı ile Birinci Dünya Savaşı'nda Galiçya cephesinde şehit düşen Osmanlı askerlerinin mezarının bulunduğu Galiçya Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Anıta çelenk bırakıp dua eden Dönmez, mezarlara da karanfil bırakmasının ardından şehitlik özel defterini imzalayarak, şunları yazdı:

“Aziz şehitlerimiz, Türk Devletleri Teşkilatı Enerji Bakanları Toplantısı'na katılmak için Macaristan'a gerçekleştirdiğim ziyaret vesilesiyle, aziz milletimiz ve vatanımız için şehitlik mertebesine ulaştığınız bu topraklarda huzurunuzda bulunmaktan onur duyuyorum. Birinci Dünya Savaşı sırasında Galiçya Cephesi'nde devletimizin ve milletimizin bekası için kanınız ve canınız pahasına verdiğiniz destansı mücadele milletimizin hafızasında ve gönlünde silinmez bir yer edinmiştir. Kahraman şehitlerimiz, rahat uyuyunuz. Bizlere emanet ettiğiniz vatan toprakları emin ellerdedir. Her karış vatan toprağını sizlerin yaptığı fedakarlıklardan ilham alarak kanımızın son damlasına kadar savunmak boynumuzun borcudur. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğilirken, kutsal vatanımız için toprağa düşen tüm şehitlerimizi sonsuz minnet, saygı ve rahmetle yad ediyorum. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun.”

Huzeyfe Tarık Yaman



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