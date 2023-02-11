Bakan Dönmez: 'Doğalgazı özellikle hasarın yoğun olduğu bölgelerde bilerek vermiyoruz, vermememiz gerekir'

Kahramanmaraş'ta TEİAŞ 12. İşletme Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, deprem dolayısıyla hatlarda hasar olduğunu ve dağıtım için temkinli davranılması gerektiğini vurgulayarak, “Şu anda şehirlere elektrik taşıyan ana iletim hatlarında herhangi bir sıkıntımız yok. Şehir girişlerine kadar elektrik enerjisini getirmiş durumdayız. Şehir içi dağıtıma gelince şöyle bir işlem sırası var. Tabii ki depremden zarar görmüş binalarımız, konutlarımız, üst yapılarımız, iş yerlerimiz var. Aynı şekilde de elektrik şebekelerinde bazı hasarlar oluştu. Bunların bir kısmı havai hat, bir kısmı da özellikle büyük kentlerimizde yer altında olan kablolarımız ve şebekelerimiz var. İlk etapta hasar tespit çalışmalarına yoğun bir şekilde odaklanıldı. Hasarlı bölgelerin yoğun olduğu yerlerde can ve mal emniyeti açısından elektrik akışları kesildi. Şu anda elektrik dağıtım şirketlerimiz AFAD ile koordineli bir şekilde hasarın yoğun olduğu bölgeler dışında şehirlere elektrik vermeye başladı. Özellikle vatandaşlarımızdan şunu istirham ediyorum. Eğer evlerine gireceklerse öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığının değerlendirmesine göre hasarsız olan binalara, evlerine girip oturmak istediklerinde elektrik şirketlerimize başvurmak şartıyla biz o binalara elektrik verebileceğiz. Şehirlerimiz de genel aydınlatmalar ile ilgili olarak da eksikliklerimizi ve hasarlarımızı büyük oranda giderdik. Şehirlerimizde aydınlatma çalışmaları da devam ediyor. Sadece elektrik tarafında 3 binden fazla personelimiz bu çalışmaları yürütüyor. Deprem bölgesinde enkaz altında kalan çalışanlarımız oldu. Kendisi çıktı, anne ve babası enkaz altında kaldı. Doğal olarak bunların elektrik şebekesiyle ilgili çalışma içerisinde olmasını bekleyemeyiz. Bunu dikkate alarak çevre illerden birçok teknik personeli bu bölgelere bu şehirlere intikal ettirdik. Arkadaşlarımız da bu çalışmaları gece gündüz demeden bu çalışmaları aralıksız sürdürüyor” değerlendirmesini yaptı.

“Dün itibariyle BOTAŞ onarım işlemlerini tamamladı. Artık bu şehirlerimizin girişinde doğalgaz var”

Deprem bölgesinin her yerine doğalgaz sağlanması için temkinli davranıldığını ve en güvenilir ortamın oluştuğundan emin olunduğunda akışın tam olarak sağlanacağını vurgulayan Bakan Dönmez, “BOTAŞ'ın şehirlere doğalgaz taşıyan ana boru hatlarında 18 adet büyük hasar meydana geldi. Bunlar boruların kopması suretiyle oluştu. Bundan dolayı da Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman şehirlerimiz doğalgazsız kalmıştı. Dün itibariyle BOTAŞ onarım işlemlerini tamamladı. Artık bu şehirlerimizin girişinde doğalgaz var. Ancak orada da şöyle bir husus var. Tabi şehir içerisindeki gaz dağıtım kuruluşları bu gazın evlerimize ve iş yerlerimize intikali konusunda yapılması gereken bazı işler var. Kontrollerini yapmaları gerekiyor. Hasar tespitlerini yapmaları gerekiyor. Can ve mal açısından bunlar son derece önemli. Depremin ilk anından bugüne kadar arama kurtarma çalışmaları enkaz altında devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Güvenli bir ortam oluşturmadan doğalgazı şehirlerimize, mahallelerimize veremiyoruz”

"Şehirlerde elektrik, doğalgaz henüz verilemedi" diye duyumlar aldıklarını fakat güvenilir bir ortam oluşturulmadan akışı sağlamanın çok tehlikeli olacağını vurgulayan Bakan Dönmez, “Düşünün bir enkaz da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Buraya gaz verirseniz gaz kaçağından dolayı hem binanın altında mahsur kalan insanımızın hem de binanın üzerinde çalışan arama kurtarma çalışanlarının canını tehlikeye atmış oluruz. O açıdan değerlendirmelerimizi yapmadan güvenli bir ortam oluşturmadan doğalgazı şehirlerimize, mahallelerimize veremiyoruz. Fakat orada da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte hareket ederek hasarın olmadığı bölgelerden başlayarak az hasarlı binalarımızı da bu çerçevede değerlendiriyoruz. Doğalgazları kontrollü bir şekilde vereceğiz. Doğalgaz dağıtım şirketleri her bir binaya girerek iç tesisatları kontrol etmek zorunda. Çünkü bina sarsıldı, hasar oluşmuş olabilir. Gazı binaya verdiğiniz de kaçaklar olabilir. Yangınlara sebebiyet verebiliriz. O açıdan bu kontrolleri tamamlamadan doğalgaz arzını veremiyoruz” açıklamalarında bulundu.

“An itibariyle bölgede akaryakıt ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor “

Deprem bölgelerine sağlanan akaryakıt miktarının 3 kat arttığını fakat alınan önlemler ile bu durumun bir sorun teşkil etmediğini söyleyen Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

“Bir diğer husus da depremin yaşandığı andan itibaren ilk 2 günde bu bölgede akaryakıt ikmalinde bazı sıkıntılar yaşamıştık. Artan talep, iş makinelerinin ihtiyacı ve insanlarımızın araçlarını kullanma talebi ile karşılaşmıştık. Ulaşımda yaşanan aksaklık ve sıkıntılardan dolayı intikallerde bazı sorunlar yaşamıştık fakat ilk 2 gün içerisinde bu sorunlarda çözüldü. Depremden önce bu bölge günlük yaklaşık 6-7 milyon litre akaryakıt tüketirken, deprem ile birlikte bu rakam 3 kat arttı ve 18-20 milyon litrelere çıktı. Zamanında aldığımız tedbirlerle de bu ikmalleri tamamladık. An itibariyle bölgede akaryakıt ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. 9 bin 782 madencimiz arama kurtarma çalışmalarında görev aldı. Yine bakanlığımızın ilgili elektrik, gaz ve maden şirketlerimiz 4 bin 823 kişi ile bu çalışmalara destek sağladı. Toplamda 14 bin 630 çalışanımız ile arama kurtarma faaliyetlerine katkı sağladı. Maraş bölgesinde Kuş Dağı'nda bir lav hareketi olduğu yönünde videolar ve bilgiler paylaşıyor. Bende konuyu öğrenir öğrenmez maden tetkik ve arama genel müdürlüğümüzü hemen talimatlandırdık. MTA'nın uzmanları incelemeye başladılar. İlk etaptaki değerlendirmeler volkanik hareket olmadığı yönünde. Orada akan malzemenin nedeni ile ilgili olarak çalışmalar devam ediyor. Bir heyelana dayalı olarak olduğunu değerlendiriyoruz. Çünkü artçı depremler devam ediyor. Bununla alakalı olarak da ilerleyen zamanlarda MTA'nın değerlendirmesi sonuçlanmış olacak.”

Evren Doğru- Mustafa Cenik -İbrahim Çakmak



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.