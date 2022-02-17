Bakan Dönmez duyurdu: Esnaf için yüzde 25 indirim olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başları;

Vatandaşın üzerindeki enerji yükünün nasıl azaltılacağı yönünde uzun müzakereler yaptık. 210 kw saat altı ve üstü için Cumhurbaşkanımız ne yapılabilir dedi. Biz de çalışıyoruz. Özellikle STK ve derneklerden gelen yoğun bir talep vardı. Bizim 5 tane abone kurumumuz var. Birincisi mesken abone kurumudur. En düşük tarifeden yararlanan.

Esnafa elektrikli indirim tarife yolda

Ocak ayındaki konut tüketimlerinin istatistiklerini elde ettik. 210 kw'ya kadar olan hanelerin sayısı toplam hanelerin içinde yüzde 64 oranında çıktı. Geri kalan kısım 210 kw'ı aşmış oldu. 210'u aşanlar 210'a kadar olan dilimde indirimli tarifeden yararlanmış oldu. Ocak ayı elektrik tüketiminin en yoğun olduğu zamanlardır. Şubat ayı verilerine de bakacağız ihtiyaç var mı yok mu değerlendireceğiz. 210 kw diliminde başka bir imkan var mı ona çalışacağız.

Bakkal, manav, berber, kırtasiye gibi, büfeler, kahvehaneler gibi bunların büyük bir kısmı indirimli tarifeden yararlanabilir hale gelecek. Bu konuda çalışma sürüyor. Hem ticarethane hem de konutlarda yeni tarife için amacımız çalışmayı 1 Mart'a kadar bitirmek. Esnafın fatura tutarında muhtemelen yüzde 25 indirim olacak.

4 milyon hane yararlanacak

Yıllık 450 ile bin 150 olarak ısınma yardımı olacak. 4 milyon hane ısınma yardımından yararlanacak. Bunlar dar gelirli ailelerimiz olacak.

Isparta'daki elekrik kesintileri

Isparta'da 3 Şubat günü son yıllarda bu şiddette bir kar yağışı hiç almadıklarını ifade ettiler. Bu kadar yoğun yağışın olması atmosfere açık şebekelerde ciddi hasar oluşturdu ve arıza neredeyse 10 katına çıktı. Bu local bir afet. TEDAŞ bununla ilgili bir inceleme başlattı. Buradan çıkacak neticeye göre rapor EPDK'ya gönderilecek. Gereği yapılacak.

Elektriğe yeni zam gelecek mi?

Doğalgaz ve elektrikte fiyatların pandemi öncesi seviyelerine dönmesini bekliyoruz. O zaman elektrik üretim maliyetlerimiz de düşecek ve herkesi sevindirecek bir netice doğuracaktır.