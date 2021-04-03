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Bakan Dönmez ‘Ertuğrul Gazi' gemisinin Türk Bayrağına kavuştuğunu duyurdu

Bakan Dönmez ‘Ertuğrul Gazi' gemisinin Türk Bayrağına kavuştuğunu duyurdu
Bakan Dönmez ‘Ertuğrul Gazi' gemisinin Türk Bayrağına kavuştuğunu duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi’nin Türk bayrağına kavuştuğunu bildirdi.

Bakan Dönmez ‘Ertuğrul Gazi’ gemisinin Türk Bayrağına kavuştuğunu duyurdu - Tıkla İzle

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi olan Ertuğrul Gazi isimli geminin Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilip, Türk bayrağı çekildiğini paylaştı. Bakan Dönmez paylaşımında, “Ülkemizin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi olan Ertuğrul Gazi, Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek, şanlı bayrağımızı astı. Hint Okyanusu'nu aşan Ertuğrul Gazi bu ay içerisinde karasularımıza giriş yapacak. Heyecanla bekliyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Mustafa Cenik
 

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