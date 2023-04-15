AK Parti Eskişehir 1'inci sıra milletvekili adayı olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir İdrisyayla Köyü İftar Programı'na katıldı. İftar programında konuşan Bakan Dönmez, “Eskişehir'imize enerji ve tabi kaynaklar alanında son 20 yılda 5.3 milyar liralık yatırım yaptık. Eskişehir'imizin elektrik ve doğal gaz altyapısını yeniledik. İnşallah bu yıl içerisinde enerjiye 951 milyon liralık yatırım daha yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla inşallah önümüzdeki Salı günü Beylikova'da nadir toprak elementlerini işleyecek pilot tesisimizin açılışını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de partisinin seçim çalışmalarını yürüten Bakan Dönmez, bu sene temelini atacakları lityum karbonat tesisiyle de Türkiye'nin lityum ihtiyacının yarını Eskişehir'in karşılayacağını belirtti. Yıl içerisinde toplamda 155 kişiyi daha istihdam edeceklerini söyleyen Bakan Dönmez, “İnşallah bu sene içerisinde Kırka'da yıllık 600 ton üretim yapacak lityum karbonat tesisimizin de temelini atacağız. Türkiye'nin lityum ihtiyacının yarısını Eskişehir karşılayacak. Her yatırım istihdam demek. Her yatırım büyüme demek. İnşallah bu yıl içerisinde Kırka'daki lityum tesisimizde 55, Susuz boraks tesisimizde 85, Beylikova'daki tesisimize 15, toplamda 155 kardeşimizi daha istihdam edeceğiz. Kırka'da bu sene yapacağımız 500 milyon liralık yatırım Eti Maden'in bu yılki yatırım bütçesinin yüzde 20'sine denk geliyor. Eti Maden Eskişehir'de 3 büyük yatırım yapacak. Hepsi de Eskişehir'imize hayırlı, uğurlu olsun şimdiden” diye konuştu.

Hüseyin Samet Öksüz



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