Bakan Dönmez: 'Gazı biz sisteme verelim ondan sonra (doğal gazda indirim) değerlendirmelerini yaparız'

Karadeniz'de açılan 13 kuyunun üç boyutlu modellemelerinin çıkarılması ile detaylı analiz sonucunda daha önce 540 milyar metreküp olarak açıklanan rezerv, 652 milyar metreküp olarak güncellenmişti. Dün akşam ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Çaycuma-1 sondajında 58 milyar metreküp doğal gaz keşfettiği duyurmuştu. Bunun üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlık Binası 1 No'lu Toplantı Salonu'nda keşfedilen yeni rezervin detaylarını paylaştığı bir basın toplantısı düzenledi. Toplam 710 milyar metreküplük ve uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon dolar olan Karadeniz gazının detaylarının paylaşıldığı toplantıya Bakan Dönmez'in yanı sıra Bakan Yardımcısı Alpaslan Bayraktar ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin yer aldı.

Bakan Dönmez burada yaptığı açıklamada, 29 Ekim'de Fatih Sondaj Gemisi'nin Çaycuma-1 kuyusunda iki aylık çalışma sonunda keşif yapıldığı bilgisini vererek, “Bu keşfe göre üretilebilir rezervi 58 milyar metreküp olarak belirledik. Çaycuma-1 kuyusu, daha önce Sakarya Gaz Sahası olarak adlandırdığımız bölgenin hemen yanında kuzey batısına düşen yerdedir. İlk keşfi 2020 yılında Tuna-1 kuyusu ile açıklamıştık. 405 milyar metreküplük bir keşifti. 2020 yılında denizlerde yapılan dünyanın en büyük keşfi olarak kayıtlara geçmişti. 2021'de Amasra-1 kuyusu ile birlikte 2. keşfimizi yapmıştık. Orada da 135 milyar metreküplük bir rezerv söz konusuydu. O tarih itibarıyla dünyanın en büyük ikinci keşfi olarak kayıtlara geçmiş oldu. Böylece Çaycuma keşfi ile birlikte toplamda 710 milyar metreküplük keşfe ulaşmış olduk” diye konuştu.

“Gerek Çaycuma sahasındaki 58 milyar metreküp gerekse Sakarya Gaz Sahası'ndaki ilave 112 milyar metreküplük miktarla birlikte bu rakam 710 milyar metreküp olarak ilan edildi”

Sakarya Gaz Sahası'nda 13 tane kuyu açıldığını belirten Bakan Dönmez, “Bunların üç boyutlu modellemesi yapıldı. Bu çalışmalara göre rezervi yeniden değerlendirdik. Bu değerlemeyi de bu alanda yetkin en büyük firmalardan biri olan DeGolyer&MacNaughton firması yaptı. Onun yaptığı çalışmalar neticesinde 540 milyar metreküplük rezervi 652 milyar metreküp olarak revize etmiş olduk. Böylece Çaycuma sahasındaki 58 milyar metreküp gerekse Sakarya Gaz Sahası'ndaki ilave miktarla birlikte bu rakam 710 milyar metreküp olarak ilan edildi” dedi.

“Bir aksilik çıkmadığı takdirde (2023 yılı) mart ayının sonuna doğru ilk gazı sisteme vereceğiz”

Bakanlığın ve ilgili kurum ve kuruluşların ekiplerinin son sürat bir şekilde iş planına uygun olarak çalışmalarını yaptığı bilgisini veren Dönmez, “Cumhuriyetin yüzüncü yılında bu gazı insanımızla buluşturmak istiyoruz. Bir aksilik çıkmadığı takdirde (2023 yılı) mart ayının sonuna doğru ilk gazı sisteme vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez ardından toplantıyı takip eden basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Dönmez, Abdülhamid Han gemisi Akdeniz'de Yörükler-1'deki çalışmasını tamamladığını aktararak, “Mersin Taşucu açıklarında ikinci konumda çalışmalarına devam ediyor. İlk yapılan çalışmasının jeolojik etütleri Türkiye Petrolleri tarafından yapılmaya devam ediyor. Akdeniz'de kendi kıta sahanlığımızda, kendi yetki alanımızda arama ve sondaj faaliyetlerine devam edeceğiz. Orada bir iş planı çerçevesinde bu süreç devam ediyor” diye konuştu.

“6. parsel bizim Türkiye'nin yetki alanının dışında bir parsel ancak Kıbrıs'ı sadece tek taraftan ibaret görürsek yanılırız”

Kıbrıs Rum kesimi, tek taraflı parselleyip kiraladığı 13 parselden 6'ncısında önemli miktarda doğalgaz keşfettiklerini açıklamıştı. Türkiye'nin yetki alanıyla çatışan bölgede yer alan 6. parseldeki keşfe ilişkin konuşan Bakan Dönmez, “Hem KKTC Dışişleri Bakanlığı hem de bizim Dışişleri Bakanlığımız bu alanda yapılan çalışmalarla alakalı değerlendirme yaptı. 6. parsel bizim Türkiye'nin yetki alanının dışında bir parsel ancak Kıbrıs'ı sadece tek taraftan ibaret görürsek yanılırız. Kıbrıs adasında yaşayan herkesin kaynaklardan istifade etme hakkı var. Bir tarafı yok varsayarak yapılacak işlemlerin hakkaniyetli olmadığını değerlendiriyoruz. Bu çerçevede Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması gerektiğini Dışişleri Bakanlığımız yaptığı açıklamalarda ifade etti” ifadelerini kulandı.

“Gazı biz sisteme verelim ondan sonra bu değerlendirmeleri tekrar yaparız”

Karadeniz gazının sistemi verilmesi ile doğal gazda indirip olup olmayacağını anlatan Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

“İlk yaptığımız değerlendirmeler ve hali hazırda değerlendirmeler devam etmekte. İthal ettiğimiz gaza göre Karadeniz'den üreteceğimiz gazın maliyeti daha düşük. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii henüz sisteme verilmedi. Orada üretilecek gazın miktarını dikkate aldığımızda bu değerlendirmeleri daha sağlıklı yapabiliriz. Bu bizim kendi gazımız, cari açığımıza son derece olumlu yansıyacak. Orada ne kadar gaz üretirsek o kadar az ithal edeceğimiz anlamına geliyor. Kaynaklar Türkiye'de kalacak. Buradan hem milletimiz kazançlı çıkacak hem de devletimiz kazançlı çıkacak. Gazı biz sisteme verelim ondan sonra bu değerlendirmeleri tekrar yaparız.”

“Kısa vadede filomuzu genişletmek gibi bir gündemimiz yok”

Bakan Dönmez, filoya yeni sondaj gemisi kazandırılıp kazandırılmayacağı sorusunu ilişkin, “Şu anda dört tane sondaj gemimiz var. İki tane de sismik araştırma gemimiz var. Bu haliyle Türkiye bu kabiliyete sahip dünyanın en büyük 5 filosundan birine sahip. Bizim oradaki yoğunluğumuza bağlı olarak filomuzu genişletebiliriz. İmkanlar olursa fırsat elimize geçerse filomuzu genişletebiliriz. Ama kısa vadede böyle bir gündemimiz söz konusu değil” dedi.

Mustafa Cenik - Mert Cerrahoğlu



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